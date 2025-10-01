La Comunidad registra 18.149 abortos voluntarios en 2024, el 99,53% de ellos en centros privados

La ministra de Sanidad, Mónica García, presenta el estudio de la información correspondiente a las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en España durante el año 2024, a 1 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha informado de que el año pasado se realizaron 18.149 abortos voluntarios en la Comunidad de Madrid, casi la práctica totalidad de ellos, el 99,53%, en centros privados.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha presentado este miércoles el informe sobre las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en 2024, en el que se señala que la tasa de abortos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años se situó en un 13,56, ocupando la tercera posición tras Cataluña (14,89) y Baleares (13,87).

El informe recoge que la práctica totalidad de los abortos voluntarios en la región se realizó en centros privados, con un total de 18.063, el 99,53%. Del total de centros privados, 6.432 fueron en un centro hospitalario y otros 11.631 en extrahospitalarios.

Por contra, únicamente 86 se realizó en centros públicos, el 0,47% del total. De ellos, 85 fueron en hospitales y uno en un centro hospitalario.

A nivel nacional, el informe recoge que cerca del 82% de los abortos siguen realizándose en centros privados, frente a solo un 18% en la red pública. En concreto, los centros públicos realizaron el año pasado 30.900 interrupciones, lo que supone 2.363 más que en el año 2023, mientras que en los centros privados el total fue de 83.609 interrupciones, 563 menos que en 2023.

Lo mismo sucede en la mayoría de comunidades, con porcentajes que se acercan al cien por cien en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Madrid o Murcia, y que llegan a alcanzarlo en Extremadura, Ceuta y Melilla. En contraposición, en comunidades como Baleares (61,30% en la red pública), Cantabria (88,49%), Cataluña (55,67%), Galicia (77,02%), Navarra (74,82%) y La Rioja (76,11%) los abortos se practicaron más en centros públicos.

García ha destacado que estos datos demuestran que la sanidad pública "está ganando peso en la garantía de este derecho", pero ha advertido de que este ligero aumento "sigue siendo insuficiente". "Vamos en la dirección correcta, pero aún no es suficiente", ha aseverado.

"Desgraciadamente, sabemos que hoy muchas comunidades siguen sin cumplir con su parte. El Ministerio va a seguir siendo contundente a la hora de exigir a las comunidades planes claros para darle la vuelta a esta situación", ha advertido la ministra, que ha apuntado, como ejemplo, al caso de la Comunidad de Madrid, donde ha detallado que en los últimos 10 años se han practicado más de 162.000 IVE y apenas 177 han sido en hospitales públicos.

"Esto es absolutamente inaceptable. Además, contraviene la ley del año 2023 e indica que queda mucho camino por recorrer", ha insistido para reiterar que Sanidad trabaja para que "todas las mujeres puedan ejercer este derecho en la red pública, sin obstáculos y sin desigualdades territoriales", dado que es el público es el sistema que garantiza "mayor equidad" y "mayor calidad".

MAYORITARIAMENTE ENTRE LOS 20 Y 29 AÑOS

El informe apunta que la mayoría de los abortos voluntarios en la región se concentra en los de 20 a 24 años (4.425) y de 25 a 29 años (4.235). Destaca el número de interrupciones entre mujeres menores de 20 años, un grupo en el que hubo 1.793 abortos en 2024.

La mayoría de los abortos registrados en la Comunidad fueron por decisión voluntaria de la mujer (17.113), mientras que 563 ocasiones se realizaron por grave riesgo para la vida o salud de la gestante, 455 por riesgo de graves anomalías fetales, y 18 por anomalías incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave.

En cuanto al momento de la gestación, el informe detalla que la inmensa mayoría de los abortos en la región, 13.441, se realizaron antes de las ocho semanas. Entre la novena y la decimocuarta semana se situaron otros 3.909 casos; entre las semanas 15 y 22, hubo 783; y a partir de la semana 23, los 16 restantes.

Además, 11.391 lo hicieron por primera vez, mientras que 4.793 habían tenido uno anterior, otras 1.350 habían recurrido en dos ocasiones y 397, en tres. Otros 133 contaban con cuatro IVE previas y, finalmente, 85, con cinco o más.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el informe apunta un aumento de la tasa de abortos voluntarios en todos los grupos de edad, salvo en los de 20 a 24 años y de 25 a 29 años. El mayor incremento de la tasa de incidencia por cada 1.000 mujeres se observa en el grupo de 35 a 39 años (+0,23 por mil), seguido del de 30 a 34 años (+0,16 por mil).

Destaca el aumento en número de interrupciones entre mujeres menores de 20 años, un grupo en el que hubo 11.699 abortos en 2024, en comparación a las 10.934 de 2023, un incremento del 7%. Además, su peso relativo sobre el total de IVE aumentó del 9,14 al 11,01%.

En total, por grupos de edad, el 10,68% de las IVE correspondieron al grupo de 15 a 19 años, el 23,27% al de 20 a 24 años, el 21,84% al de 25 a 29, el 19,83% al de 30 a 34, el 15,99% al de 35 a 39, y el 7,34% al grupo de 40 a 44 años.

La mayoría de los abortos fueron por decisión voluntaria de la mujer (94,62%), mientras que el 2,65% se realizaron por grave riesgo para la vida o salud de la gestante, el 2,44% por riesgo de graves anomalías fetales, y el 0,28% por anomalías incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave.

En cuanto al momento de la gestación, el informe detalla que el 76,58% de los abortos se realizaron antes de las ocho semanas. "Lo que muestra que las mujeres están accediendo de forma temprana al sistema sanitario", ha remarcado García. Entre la novena y la decimocuarta semana se situaron el 19,14% de los casos; entre las semanas 15 y 22, el 4,11%; y a partir de la semana 23, el 0,15%.

Además, dos de cada tres mujeres que interrumpieron su embarazo lo hicieron por primera vez, esto es, un 67,6%, lo que indica una pequeña subida frente al 2023, cuando este dato se situó en el 66,99%.

USO DE ANTICONCEPTIVOS

El documento indica que una de cada dos interrupciones voluntarias del embarazo se produce tras una relación sin anticonceptivos, en concreto, el 49 % de las mujeres, lo que supone más de 52.000 abortos voluntarios.

"Esto nos alerta de que no basta con garantizar el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo, sino que además debemos intensificar la salud sexual en todos los ámbitos. Tenemos que fortalecer la educación sexual, mejorar el acceso a los anticonceptivos y eliminar todas las barreras económicas y territoriales", ha señalado Mónica García.

De este modo, la ministra ha hecho énfasis en la prevención y ha recordado que el Ministerio está trabajando para ofrecer preservativos gratuitos a los jóvenes de 16 a 22 años a través de las farmacias.