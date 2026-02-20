La Comunidad registra en 2025 una tasa de criminalidad de 54,9, la más baja en dos décadas

Archivo - El delegado del Gobierno, Francisco Martín - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid culminó el pasado año 2025 con una tasa de criminalidad de 54,9 infracciones por cada millar de habitantes, la cifra más baja de las dos últimas décadas --a excepción de los años de pandemia-- a pesar de registrar "el mayor incremento poblacional" de la historia de la región.

Así lo ha anunciado este viernes el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, durante una rueda de prensa donde ha destacado que la criminalidad ha descendido en un 1,7% respecto al año anterior, y que la tasa de criminalidad ha bajado en hasta 6,3 puntos desde el año 2019.

Según los datos aportados, la criminalidad convencional ha bajado en un total de 6.000 delitos al año, lo que supone un descenso del 1,8%. En este ámbito han aumentado los homicidios hasta alcanzar los 33 delitos, aunque por debajo de la media de los últimos diez años, mientras que los homicidios en grado de tentativa han bajado en casi el 10%.

Los delitos de lesiones y riña tumultuaria se ha registrado un aumento del 8,5% en 2025 respecto al año anterior, una evolución "análoga" al resto del país, según Martín. En lo que respecta a los delitos contra la libertad sexual, han aumentado en un 5,6%, por encima de la media nacional del 2,3%.

En la Comunidad de Madrid se han denunciado 685 agresiones sexuales con penetración (violación), según ha destacado Martín que ha subrayado la gravedad de esta cifra "insoportable" y que aumenta en 20 denuncias respecto al año anterior, pero en la línea de la media nacional. El resto de agresiones sexuales han aumentado un 6,3%, considerablemente por encima del 2% en el conjunto de España.

Martín ha hecho un llamamiento al conjunto de la población para abordar este problema, y ha tendido la mano a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para que abandone su "negacionismo" y las instituciones puedan trabajar de forma conjunta contra la violencia de género.

Por otro lado, Martín ha explicado que entre las infracciones que más han descendido destacan los delitos patrimoniales (-4,4%), especialmente los robos con fuerza (-8,5%), los hurtos (-5,4%) y los robos con violencia o intimidación (-9,9%). Las sustracciones de vehículos se encuentran estables.

Por contra, otros delitos como los relacionados con el tráfico de drogas aumentan considerablemente en un 19,9% respecto al año anterior. Sin embargo, desde la Delegación del Gobierno consideran estos datos como resultado de la "intensificación" de la acción policial.

Según los datos oficiales compartidos por Martín, 24 de los 37 municipios de la región con más de 20.000 habitantes también han registrado un descenso en la tasa de criminalidad. Destacan los descensos en Humanes, San Martín de la Vega, Parla, Arroyomolinos, Valdemoro o Madrid.