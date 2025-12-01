La Comunidad registró 686 nuevas infecciones por el VIH en 2024, con una caída interanual del 5,1%

Archivo - Una carpa de Madrid Salud realiza pruebas rápidas de detección de VIH - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid registró durante el año 2024 un total de 686 nuevas infecciones por el VIH, lo que supone una caída del 5,1% en los diagnósticos con respecto a 2023 (-37), y una incidencia de 9,7 diagnósticos por 100.000 habitantes, según un informe de Salud Pública con datos a 31 de diciembre de 2024.

Del total, el 89,7% fueron hombres (615 casos), la media de edad al diagnóstico fue de 34,4 años y el 31,8% había nacido en España, según el citado informe, consultado por Europa Press, publicado en el último Boletín Epidemiológico de la Comunidad de Madrid.

En cuanto al modo de transmisión, más del 75% de las infecciones en hombres presentan como modo de transmisión relaciones sexuales con hombres (HSH), mientras que en mujeres, más del 85% adquirieron la infección por relaciones heterosexuales.

En este caso, en el informe se señala el descenso en los últimos años en el porcentaje de infecciones adquiridas por el uso de drogas inyectadas, inferior al 4% en los últimos 15 años.

El municipio con mayor incidencia fue Madrid, con 13,5 por 100.000 habitantes, aunque esta ha disminuido en más de la mitad en 2024 con respecto a la registrada en 2010. Le siguen Alcalá de Henares, con 11 por 100.000 habitantes, y Aranjuez y Parla con 9,6 por 100.000 habitantes.

Durante el año 2024, se han identificado 12 nuevos diagnósticos de infección por el VIH en personas que recibieron profilaxis preexposición (PrEP). Respecto a la adherencia a la PrEP, la mitad (6 casos) dijo haberla abandonado previamente a la infección, otros dos casos refirieron tomarla de forma irregular y en otro caso comenzó la profilaxis de forma tardía.

66 CASOS DE SIDA

En el año 2024 se han diagnosticaron 66 casos de sida. De ellos, 53 (80,3%) eran hombres y la edad media al diagnóstico fue de 40,3 años en hombres y de 41,5 años en mujeres. El 79,2% de los hombres y el 84,6% de las mujeres habían nacido fuera de España.

En el periodo 2010-2024 se han diagnosticado 14.571 infecciones por el VIH en personas residentes en la Comunidad de Madrid, con una caída de la incidencia a lo largo de estos años, pasando de 21 por 100.000 habitantes en 2010 a 9,7 el pasado año, según el citado informe, consultado por Europa Press.

En concreto, el número de casos diagnosticados presentó una tendencia descendente entre los años 2010 (1.358) y 2013 (1.044) y posteriormente hasta 2017 la cifra de nuevos diagnósticos se mantuvo entre 1.027 y 1.183 casos.

En el año 2018 los nuevos diagnósticos descendieron por debajo de los 1.000 casos, este descenso continúa en 2019 (940) y se hace muy pronunciado en 2020 donde se diagnosticaron 693 casos. Desde 2020 hasta 2024 la cifra de nuevos diagnósticos se ha mantenido, con ligeras fluctuaciones, por debajo de los 700 casos, salvo el año 2023 en el que se diagnosticaron 723 infecciones por el VIH.

Desde 1982 hasta 2024 se han diagnosticado 22.820 casos de sida en residentes en la Comunidad, con un 79,8% de hombres. La aparición de una terapia antirretroviral (TAR) eficaz a mediados de la década de los noventa se asoció a un descenso del número de casos de sida diagnosticados.