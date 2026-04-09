La Comunidad reivindica el papel "fundamental" del pastoreo para prevenir incendios e impulsar la economía

Archivo - Un rebaño de ovejas pasta en Ciudad Universitaria durante su camino de vuelta a la Casa de Campo, en Madrid (España), a 7 de diciembre de 2020. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha reivindicado este jueves el papel "fundamental" que tiene el pastoreo y la ganadería extensiva para prevenir incendios y preservar el medio rural de la región, así como para impulsar la economía local.

Novillo ha sido el encargado de presentar el foro internacional sobre pastizales y pastores que se celebra estos días en la Comunidad de Madrid, una iniciativa impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA).

El evento ha reunido a organizaciones de todo el mundo para debatir sobre el futuro del sector y su contribución al equilibrio, contexto que el consejero ha aprovechado para subrayar que la Comunidad de Madrid cuenta con más de 20.000 cabezas de ganado dedicadas al pastoreo preventivo.

Esta práctica permite reducir la carga combustible vegetal en los montes y, con ello, el riesgo y la propagación de incendios durante el verano. "Trabajan de manera coordinada con los Bomberos Forestales, manteniendo cortafuegos y controlando el crecimiento de los pastos, especialmente en primaveras lluviosas como esta", ha subrayado el consejero.

Novillo ha recordado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid destina cerca de un millón de euros a apoyar esta actividad, que considera "fundamental" no solo desde el punto de vista ambiental, sino también económico y rural.

REIVINDICACIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS

Por otro lado, el consejero ha puesto en valor también el peso del sector en la región, con unas 130.000 hectáreas de pastos --casi un 18% del territorio-- y una red de vías pecuarias que, según ha apuntado, duplica en extensión la red de carreteras.

Como parte de esta apuntas, Novillo ha recordado que la Comunidad de Madrid tiene la intención de declarar la trashumancia como Bien de Interés Cultural (BIC) con el objetivo de preservar una práctica tradicional que considera clave para el equilibrio rural y urbano.

Asimismo, ha destacado la incorporación de nuevas tecnologías para el sector, como sistemas GPS o vallados virtuales, que facilitan el trabajo de los ganaderos y contribuyen a hacer más atractiva esta actividad de cara al relevo generacional.

CONGRESO INTERNACIONAL DE PASTIZALES Y PASTOREO

La Comunidad de Madrid acoge hasta el sábado un congreso internacional sobre pastizales y pastoreo que va a reunir a unos 200 profesionales del sector primario para proteger esta actividad mediante la cooperación entre países y la puesta en común de conocimientos, según ha explicado el Gobierno autonómico.

El evento se enmarca dentro del Año Internacional de los Pastizales y Pastores y desarrollará varias sesiones en las que los expertos abordarán temas como la ganadería extensiva o la conservación del territorio. El congreso concluirá el sábado con una visita a la Casa de la Monta del IMIDRA en Aranjuez.