La Comunidad se reivindica como un "refugio" en el que buscar trabajo y celebra el descenso de la tasa de paro juvenil

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha destacado este martes que la Comunidad de Madrid se ha convertido en un "refugio" para la búsqueda de oportunidades laborales tras liderar en la creación de empleo en el último trimestre de 2024, con 81.900 nuevos puestos. Además ha celebrado la bajada de la tasa de paro juvenil hasta el 17,8%, "la más baja de España".

En declaraciones a los medios tras conocerse los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), Albert ha remarcado que la población ocupada de Madrid ha crecido en casi 81.900 personas respecto al trimestre anterior, mientras que, respecto al mismo periodo de 2023, la cifra alcanza casi 140.000 personas. "Lo que significa que un 30% de todo el empleo que se crea en España se crea en la región", ha señalado.

"Si Madrid no formara parte de los datos de la EPA en España se hubieran destruido 46.000 puestos de trabajo, es decir, que si no se incluyeran los datos de Madrid, probablemente en el Gobierno de Sánchez no tendrían nada de lo que presumir hoy", ha criticado Albert.

En su balance, la consejera ha señalado que la tasa de actividad madrileña "no deja de crecer" y llega hasta el 63,5%, 5 puntos por encima de la media española. En este sentido, también ha subrayado que los datos del paro publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) también son positivos, con una tasa de paro del 8,6%, un punto por debajo del último trimestre de 2023 y dos puntos por debajo de la media española.

"Lo que es más importante para nosotros es que 37.600 personas han encontrado un puesto de trabajo, han dejado de ser desempleados y, por tanto, la tasa de paro ha caído un 10% en términos trimestrales", ha detallado Albert.

Sobre el motivo de estos resultados, la consejera ha explicado que se deben a la fiabilidad jurídica e institucional que la Comunidad ofrece a las empresas, que son las que crean empleo. "Cada vez concentramos más talento, el talento viene a Madrid porque sabe que además en Madrid encuentra un trabajo y encuentra un trabajo de calidad", ha concluido.

DATOS DE LA EPA

Al finalizar diciembre, el número de parados ha crecido hasta situarse en 328.500 madrileños, la cifra más baja en un cuarto trimestre desde 2007. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el cuarto trimestre la mayoría de veces en Madrid (13 veces) mientras que ha bajado en 10 ocasiones, siendo el descenso del último trimestre la bajada más grande desde 2021.

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido en Madrid subió en 41.800 personas en el cuarto trimestre en la región y el de temporales se incrementó en 6.800 asalariados. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 3.079.900 personas, de los que 2.704.100 tenían contrato indefinido (el 87,80%) y 375.800, temporal (el 12,20%).

A nivel nacional, el paro bajó en 265.300 personas en 2024, lo que supone un 9,3% menos que en 2023, mientras el empleo creció en 468.100 puestos de trabajo (+3,8%), cerrándose el ejercicio con un nuevo récord de 21.857.900 ocupados y un número de desempleados inferior a los 2,6 millones, según Estadística.

Por comunidades, Baleares (+9.800), Murcia (+9.800) y País Vasco (+7.200) fueron los territorios en donde más creció el número de desempleados, mientras que Cataluña, Madrid y Canarias en donde menos, con retrocesos de 44.600, 36.700 y un 29.400, respectivamente. En cuando al empleo, Madrid (+82.000), Comunitat Valenciana (+37.300) y Canarias (+26.300) fueron las comunidades que más puestos crearon.