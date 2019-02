La Comunidad reprocha a los taxistas que quieran "imponer" en lugar de dialogar y les insta a salir del "pleistoceno"

Publicado 11/02/2019 15:01:26 CET

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, ha recriminado a los portavoces de las asociaciones del taxi que traten de "imponer" su criterio en lugar de buscar un consenso con la VTC para una futura regulación, instándoles también a reflexionar porque siguen en el "pleistoceno" en materia de libertad de elección sobre los modos de movilidad.

Así lo ha indicado a los medios de comunicación a la conclusión del Comité Madrileño del Transporte Terrestre, donde los representantes del taxi se han levantado de la mesa al entender que el foro convocado por la Comunidad de Madrid era una "farsa" e "inoperante" para lograr una regulación de la VTC.

Gonzalo ha señalado que la Comunidad de Madrid siempre ha defendido la libertad de elección y la necesidad de lograr un consenso para la buena convivencia entre el taxi y la VTC, de ahí que decidiera "elevar el nivel político" con la convocatoria de este foro, al que han acudido la Federación Madrileña de Municipios y el Ayuntamiento de la capital, después de lo ocurrido con la huelga indefinida de 16 días de los taxistas.

"La posición de la Comunidad de Madrid es conocida por todos, de que si no hay un acuerdo de todos los sectores no va a haber ninguna modificación legislativa y que el planteamiento siempre ha sido de que ello no suponga despidos para la VTC", ha insistido la consejera de Transportes, para quien es necesario "buscar espacios de reflexión y propuestas a futuro".

No obstante, y tras indicar que también les ha hecho referencia a la próxima aprobación del cambio de reglamento del taxi, Gonzalo ha manifestado su "perplejidad" por la decisión de las asociaciones de levantarse de la reunión, algo que también tilda de "falta de respeto" al conjunto de los asistentes.

En este sentido, ha afeado a los representantes del taxi que su "espíritu está claro" y solo consiste en la "imposición" de sus planteamientos a la VTC, en lugar de apostar por el consenso y la participación activa por medio de sus propuestas.

"Hay algo que tienen que interiorizar, lo que es la planificación del transporte público, la movilidad de los ámbitos urbanos está cambiando. Los ciudadanos tienen que elegir y en Madrid siempre ha priorizado la libertad de elección: Lamento que el sector del taxi siga estando en el pleistoceno sobre el derecho a elegir", ha apuntado.

A su vez, cree que a las asociaciones les queda "mucho por reflexionar" sobre la gestión del conflicto derivado en la huelga indefinida de 16 días y cree que la postura de los interlocutores que se han levantado hoy de la mesa no representa "la imagen real del taxi".

"La Comunidad de Madrid ha hecho lo que tiene que hacer que es crear espacios para la convivencia entre las dos partes, pero el taxi tiene el problema de que no quiere hablar con el de enfrente", ha apostillado Gonzalo.

Finalmente y a instancias de la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Inés Sabanés, quien le ha preguntado si la Comunidad estaba de acuerdo con el Real Decreto impulsado por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, sobre la regulación VTC, la consejera ha dicho que fue un "mal decreto" el que impulsó el ministro, sin consenso con las autonomías.

Ahora, según ha expuesto, la Comunidad está a la espera de la tramitación del proyecto de ley sobre la materia que está en el Congreso de los Diputados.