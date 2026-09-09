La Comunidad saca adelante su proyecto de Ley de Administración Digital para regular nuevas tecnologías y uso de datos

Archivo - El teclado de un ordenador en la inauguración de 'Amazon Gamergy Mapfre Edition', en Ifema Madrid, a 17 de diciembre de 2021, en Madrid, (España). L - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley de Administración Digital e Inteligencia Artificial (LADIA), que será remitido a la Asamblea autonómica para iniciar su tramitación parlamentaria, con el objetivo de regular las uevas tecnologías y el uso de los datos.

Esta norma busca establecer un marco jurídico para avanzar en la transformación digital de la región y regular la incorporación de nuevas tecnologías a los servicios públicos "de forma segura y responsable", ha indicado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

El texto aprobado busca una Administración "más ágil, accesible y orientada a los ciudadanos", que simplifique los trámites y reduzca las cargas burocráticas. También establecerá las garantías necesarias para que el uso de la Inteligencia Artificial (IA) por parte de los organismos regionales sea transparente, esté supervisado y cumpla con la normativa europea.

Otro de sus objetivos es reforzar los derechos de los madrileños ante el uso de sus datos y la automatización de decisiones administrativas. Así, cuando estas tecnologías intervengan, por ejemplo, en la concesión de una ayuda o en la resolución de un trámite, el interesado podrá conocer cómo se han utilizado y el Gobierno regional deberá garantizar su control y supervisión.

La regulación abordará también la prestación de servicios públicos digitales y el uso de sistemas de IA en la Comunidad de Madrid, la digitalización administrativa integral, la seguridad de las infraestructuras tecnológicas, la capacitación ciudadana, y el apoyo al sector empresarial, el fomento del empleo y el impulso a la innovación.