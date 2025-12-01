La Comunidad subraya que los informes del centro universitario del ICAM adscrito a la UCM son "favorables"

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha afirmado que los informes del centro adscrito del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) "son favorables" por parte de todos los órganos encargados de emitirlo y ha exigido al PSOE que deje de "instrumentalizar la universidad pública".

Así lo ha trasladado el consejero a los medios de comunicación durante un acto con alumnos sobre retos y concursos didácticos por el 47º aniversario de la Constitución Española en el Conservatorio Profesional de Música Victoria de Los Ángeles y en el de Danza Carmen Amaya, donde ha añadido que ICAM Universidad inició su tramitación en el año 2023 y el proceso "lleva un tiempo determinado". "Los informes serán públicos en el momento en el que esté finalizado el procedimiento", ha subrayado Viciana, quien ha apostillado que dependen estos centros de informes técnicos de Madri+d.

Viciana respondía de esta manera a las críticas del PSOE, quien ha pedido esta mañana en la Asamblea de Madrid un procedimiento "objetivo y transparente" para los nuevos centros adscritos a las universidades y ponía en la diana al del ICAM.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces los socialistas pedían una señal de que la luz verde al centro --otorgada a mediados de noviembre-- no era un "pago" por los "servicios" en la causa de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.

Ante ello, Viciana ha criticado que el PSOE "nuevamente hace gala de un enorme desconocimiento e ignorancia acerca del funcionamiento de la universidad". A los socialistas les ha exigido que dejen de "usar" la universidad pública como "herramienta política".

Entiende que esto es lo que hacen con este centro adscrito tras haberlo aplicado ya a través "de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) o con el Real Decreto que endurece los criterios y que ataca las universidades privadas".