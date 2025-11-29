La Comunidad tramita más de 3.000 expedientes de pequeños ayuntamientos y se centra en el impulso de mancomunidades

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, visita Villamanta - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha tramitado más de 3.000 expedientes en el ámbito de sus competencias en los municipios de menos de 20.000 habitantes y se centra ahora en el impulsado de las mancomunidades de interés general.

Así consta en los últimos datos de la Subdirección General de Asistencia a Municipios de la Consejería de Presidencia Justicia y Administración Local, a los que ha tenido acceso Europa Press, que dan cuenta de la asistencia en municipios pequeños que se realizó en 2024.

En la Comunidad de Madrid, por su carácter uniprovincial, se asumen las competencias que corresponden en el régimen ordinario a las diputaciones provinciales, supliendo la carencia de medios de las entidades locales, con población inferior a 20.000 habitantes, sirviendo de apoyo para que puedan ejercer sus competencias de acuerdo con el principio de autonomía local. En concreto, se da servicio a 142 municipios y 618.000 habitantes.

La asistencia que se presta a las entidades locales es jurídica, con asesoramiento en competencias municipales; letrada, para defenderse en los procedimientos judiciales, y técnica, con apoyo y suplencia en cuestiones que tengan relación directa con competencias municipales en materia urbanística.

También se ofrecen funciones públicas reservas a funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional y económico y presupuestaria en asuntos de hacienda local y gestión financiera, contabilidad o tesorería.

A ello se suma la prestación de servicios de secretaría e intervención en entidades locales con población inferior a los 2.500 habitantes.

La mayoría de los expedientes tramitados son en asistencia en el ejercicio de funciones reservadas, con 941, que son especialmente sobre hacienda local, contratos o de organización; expedientes sobre funcionarios con habilitación de carácter nacional, 913; o de comisión jurídica asesora, 622.

También se organizaron 70 acciones formativas en 2024 en cursos de capacitación profesional o de divulgación del régimen local para personal y cargos electivos de las entidades locales. Hubo más de 5.000 solicitudes, 2.600 alumnos y 1.000 horas lectivas certificadas.

Por último, la Administración detecta algunos retos que todavía tiene por delante en cuenta a la asistencia a las entidades locales de la Comunidad de Madrid y que pasan por ofrecer una "mayor calidad" en la prestación del servicio, así como mejorar la eficacia en la gestión en las plantillas de personal, organización municipal y contratación.

También, ve necesario impulsar la constitución de mancomunidades de interés general para desarrollar una política "coherente, racional y eficiente" en la prestación de los servicios.

PUEBLOS CON VIDA

Todo ello se enmarca en el proyecto Pueblos con Vida de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local que busca apoyar a la hostelería y el comercio rural, mejorar la estética de los pueblos, impulsar la construcción y rehabilitación de inmuebles para aumentar el número de viviendas en alquiler a precio asequible, dar apoyo financiero para realizar obras que mejoren sus cascos históricos y hacer llegar a ellos la Oficina Móvil de Atención al Ciudadano.

También se les acercan los servicios de banca móvil, se amplía el servicio de taxi a demanda y se amplía la red de cuidados de proximidad que los mayores reciban una atención integral.

A ello, se suma ayudas para la adquisición de libros y para organizar eventos culturales, así como talleres y cursos en materia de digitalización para reducir la brecha de las zonas rurales o la instalación de cajeros automáticos.