La Comunidad va "sin muchas esperanzas" a la reunión sobre vivienda e insiste en la derogación de una ley "nefasta"

Archivo - El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, en el Madrid Investment Forum - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid va "sin muchas esperanzas" a la reunión de carácter técnico para seguir avanzando en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, del Gobierno con las comunidades autónomas, y ha insistido en la derogación de una ley de vivienda que considera que es "nefasta".

Así lo ha trasladado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en declaraciones a los periodistas desde el Archivo Judicial Provincial, donde ha señalado que el Gobierno siempre que abordan el tema de la vivienda se mantiene en "una auténtica cerrazón".

"La primera medida que tenía que tomar es la derogación de la nefasta ley de vivienda que está expulsando del mercado de la alquiler a muchísimas viviendas y, por lo tanto, está dificultando el acceso a muchísimas familias y a muchísimos jóvenes", ha reprochado, a la vez que ha subrayado que el Gobierno de la nación debería aprender "de aquellas administraciones públicas que están haciendo las cosas bien".

En concreto, ha defendido que en la Comunidad se construye "la mitad de toda la vivienda protegida" en el país, además de reivindicar iniciativas como el Plan Vive y planes de choque para poder mejorar la situación de la vivienda.

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 prevé una inversión de 7.000 millones de euros para avanzar en la construcción de un parque de vivienda público y asequible, con protección permanente; para continuar con la ola rehabilitadora, y para incrementar las ayudas para los colectivos con más dificultades de acceso a la vivienda, como los jóvenes, señalaron desde el Ministerio.