La Comunidad ve "muy ruin tratar de mezclar" las ayudas de la DANA con la aprobación de los Presupuestos

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha calificado de "muy ruin tratar de mezclar" las ayudas a las zonas afectadas por la DANA de Valencia con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Así se ha pronunciado el 'número dos' del Ejecutivo madrileño, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señalase este martes que espera conseguir el apoyo mayoritario del Congreso de los Diputados para aprobar las cuentas del año 2025, que son "más necesarios" ahora para afrontar el gasto millonario de las ayudas por la DANA.

En rueda de prensa, desde la Real Casa de Correos, García Martín ha recordado que se pueden habilitar "créditos extraordinarios para poder atender las necesidades" de los afectados sin que se haya dado luz verde a los nuevos Presupuestos Generales del Estado.

"Un Gobierno que ha hecho del Real Decreto-ley su única forma de legislar no puede poner como excusa el que no puedan llegar ayudas a Valencia porque no hay Presupuestos para 2025", ha subrayado.