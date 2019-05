Concejalía propia, fortalecimiento del deporte base y más instalaciones, compromisos de Almeida con el deporte

Publicado 11/05/2019 13:07:13 CET

"Sin el deporte, Madrid no puede ser conocida", ha apuntado

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha desgranado este sábado en la Ciudad de la Raqueta su programa de deportes, cuyo eje principal es la creación de una Concejalía propia, el fortalecimiento del deporte base y dotar al sur de la capital de más instalaciones.

"El PP es deporte, y por eso, la próxima presidenta -Díaz Ayuso-- creará una Consejería y el alcalde una Concejalía, que ya se han apresurado a copiarnos; otros lo dicen, pero nosotros no estamos aquí por casualidad, en estas instalaciones maravillosas, se hizo durante los gobiernos del PP, que hizo el Golf Fit, que cuajó de instalaciones deportivas los 21 distritos", ha valorado Almeida, que ha acudido al acto junto a la candidata del PP al Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso.

Ambos han estado acompañados por el futbolista Rubén de la Red; de la campeona de vela adaptada, Teresa Silva; del vicepresidente de MAPOMA y organizador de la maratón de Madrid, Pedro Rumbao; de la campeona de boxeo de Peso Ligero y número 2 del PP por Torrejón de Ardoz, Miriam Gutiérrez; del presidente de la Federación Española de Kárate, Antonio Moreno, y junto a Ramón Arroyo, que completó un Ironman pese a sufrir esclerosis múltiple.

El arranque del acto ha estado protagonizado por los comentarios jocosos de Almeida sobre su aspecto. El primero, sobre su cuerpo, del que ha dicho vivir de él "habitualmente". "No está mal", ha ironizado entre risas. Tras él, en el estrado, había una foto de sí mismo participando en la carrera del cáncer. "En esa foto estoy asfixiado", ha lanzado.

A esta imagen se ha referido para afirmar a continuación que "cuando uno corre con 40.000 personas no hay ideologías, diferencias, no hay debate, división, es una forma de entender la vida, que es el deporte", también "una escuela de vida".

Entiende el candidato del PP que estos cuatro años de legislatura de Ahora Madrid "han sido perdidos en la ciudad". "Empezaron diciendo que los Juegos Olímpicos era algo faraónico del PP, y ahora que es algo tentador... Somos los únicos que hemos defendido el sueño olímpico", ha apuntado.

Ha criticado el cierre de la Escuela Municipal de Remo entre Arganzuela y Usera, "a la que van cientos de chavales, donde no están en la calle haciendo otras cosas". "No puede pasar que haya instalaciones deportivas cerradas durante meses como el de Fuente del Berro, o instalaciones cedidas a afines, no puede volver a pasar una purga de los directores de los centros deportivos municipales, que eran los más y mejor valorados", ha expuesto.

Por ello, Almeida quiere "volver a hacer de Madrid una ciudad de referencia para eventos deportivos", algo que con el PP ya pasó, ya ha puesto en valor su "retorno económico, turístico, que es crear la marca Madrid en el mundo, que es el deporte; sin el deporte Madrid no puede ser conocida".