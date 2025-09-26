Un concierto de Miguel Poveda en Velintonia homenajeará a Aleixandre y a la Generación del 27 el próximo 1 de octubre

Archivo - Interior de Velintonia, la casa de Vicente Aleixandre, a 2 de junio de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

Las entradas para público general estarán disponibles a partir de las 12 horas de este viernes

Un concierto del cantaor Miguel Poveda en Velintonia homenajeará a Vicente Aleixandre y a toda la Generación del 27 el próximo 1 de octubre bajo el título 'Por fin en Velintonia'.

Así lo ha anunciado este viernes el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano De Paco Serrano, quien ha destacado que la Comunidad de Madrid pondrá en valor a través de la música este espacio emblemático de la poesía española del siglo XX, por el que pasaron numerosas figuras de las artes y las letras.

"La música permitirá que se pueda soñar con la poesía con este magnífico artista, que además tiene una especialísima relación con Lorca y su poesía, con lo cual estamos muy contentos de que los ciudadanos puedan seguir visitando Velintonia, y este va a ser el primero de otros muchos conciertos que iremos haciendo en la casa de Vicente Aleixandre", ha explicado el consejero a los medios desde la Biblioteca Regional de Madrid Joaquín Leguina.

En el concierto, Poveda estará acompañado a la guitarra por Jesús Guerrero mientras que EduArtGranada realizará una intervención artística.

Este será el primero de los eventos que albergará la futura Casa de la Poesía, tras su adquisición por parte del Gobierno regional. Cabe recordar que el hogar del Premio Nobel de Literatura ya acogió dos jornadas de puertas abiertas el pasado mes de julio.

Las entradas para público general estarán disponibles a partir de las 12 horas de este viernes, a través de la web de los Teatros del Canal, donde se encuentra la información sobre el horario y los accesos. Las próximas actividades se irán dando a conocer a través del mismo canal más adelante.

Vicente Aleixandre (Sevilla, 1898 - Madrid, 1984) se instaló en el año 1927 en la vivienda unifamiliar situada en el número 3 de la calle que hoy lleva su nombre. En ella celebraba reuniones y tertulias donde se reunían poetas, escritores, artistas e intelectuales del siglo XX, todo un punto de encuentro que alcanzó su mayor notoriedad cuando recibió el premio Nobel de Literatura en 1977.

Tras su muerte, Velintonia quedó deshabitada hasta su adquisición por parte del Ejecutivo autonómico en subasta pública el pasado mes de abril por un importe de 3,1 millones de euros con el fin de restaurarla para convertirla en Casa de la Poesía, que albergará también la Casa Museo del escritor. La Comunidad de Madrid prevé su apertura en 2027, año del centenario de la generación del 27 y el 50º aniversario de la concesión del Nobel al poeta.

"Ya estamos trabajando en el comienzo de las obras para que en el año 27 Velintonia esté abierta, para que todos los madrileños y todos los que nos visitan, que este año ya son 17 millones de personas, puedan transitar por esa Casa de la Poesía", ha destacado el consejero.