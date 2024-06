Consultas sobre protección internacional por LGTBIfobia son las que más crecen en el programa regional de atención LGTBI

El 16% se centra en autoaceptación de la orientación sexual en un recurso que aumentará su inversión un 30%



MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las consultas en el Programa de Información y Atención LGTBI de la Comunidad de Madrid sobre protección internacional por LGTBIfobia son las que más han crecido en los últimos años al representar más del 40 por ciento, según la última memoria, seguidas por las relacionadas con problemática de personas trans, ya sea acoso escolar o procesos de aceptación.

Lo ha detallado uno de los psicólogos clínicos que trabajan en este recurso, que ahora cumple 22 años en activo y que ha sido visitado este viernes por la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila. Allí ha anunciado que el nuevo contrato, que entrará en vigor en octubre, ampliará la inversión en este proyecto en un 30 por ciento, superando el millón de euros al año.

El programa ha atendido a más de 60.000 ciudadanos en la última década. Ofrece apoyo profesional de tipo jurídico, social, y psicológico en el entorno laboral, familiar y escolar. El 38 por ciento de las intervenciones se centraron en las necesidades sociales que presentaban los usuarios y el 16 en otras relacionadas con la autoaceptación de la propia orientación sexual. A eso se une la formación de más de 100.000 profesionales.

SERVICIO ÚNICO EN ESPAÑA

El Programa de Información y Atención LGTBI de la Comunidad de Madrid logra un 91 por ciento y una nota de 4,5 sobre 5 por parte de los usuarios.

Dávila ha destacado que de las 60.000 personas en los 22 años de vida del programa, sólo el año pasado se registraron 6.500 atenciones, de las que 1.500 fueron nuevas, con las que se busca "recibir orientación, asesoramiento a nivel social y jurídico, también atención psicológica en actividades individuales y grupales, que les ayudan a atender su situación y también a todo su entorno familiar".

La consejera ha explicado que con esta visita quiere agradecer "el trabajo que realizan sus excelentes profesionales, que son únicos en España". "Es el único servicio en España que funciona desde hace tanto tiempo y que además ofrece formación a profesionales de los cuerpos de seguridad del Estado, a funcionarios, en un contexto que es tan complicado".

La titular regional del área social ha remarcado la necesidad de ampliar la inversión en este recurso. "Es un refuerzo que se hace necesario también teniendo en cuenta la cantidad de personas de otras nacionalidades que están acudiendo a Madrid y a este centro porque la Comunidad es una región abierta, a la que acuden muchísimas personas de todo el mundo que son rechazadas en otros países por su orientación sexual", ha destacado. "Aquí, en Madrid, van a poder tener siempre su casa, por supuesto que sí", ha asegurado.

Es el caso de un joven kuwaití que ha conocido en las oficinas de este recurso y que hoy es un caso de éxito tras las "muchas dificultades que ha sufrido por razones de orientación sexual". "Ahora mismo está inmerso en un proceso laboral muy interesante y le deseamos mucha suerte", le ha trasladado.

PROCESOS DE ACEPTACIÓN, INCLUIDA LGTFBIFOBIA INTERIORIZADA

Noel Peris es psicólogo clínico y lleva 18 años trabajando en este recurso. A nivel grupal facilita desde acompañamiento en procesos de aceptación de hijos e hijas LGTB. También ayuda a "paliar las secuelas de la LGTBfobia que han sufrido en sus vidas y a veces también con la LGTBfobia interiorizada, porque hay gente que ha interiorizado un mensaje y no se acepta".

Eso se traduce en que "les cuesta relacionarse, les cuesta contactar con otras personas LGTB". Para eso se puso en marcha un grupo de socialización y encuentro, que les ayuda en la superación de los traumas sufridos.

También atienden a población que viene de otros países porque han sufrido LGTBfobia allí de donde vienen, "con secuelas traumáticas por haber sufrido agresiones, violencia, rechazo familiar", que generan ansiedad y depresión.

PROCESOS DE REGULARIZACIÓN

Las consultas que más han crecido en los últimos años tienen que ver con los procesos de regularización ante discriminación por condición sexual. Le sigue las relacionadas con personas trans. "Suelen ser procesos más difíciles: sufren más bullying escolar, más discriminación en sus entornos, incluso familiar muchas veces", ha descrito el psicólogo.

Se trabaja muy de cerca con las familias y aquí "también hay sorpresas". "Hay gente de ideas muy progresistas de inicio, pero que cuando su hijo o hija es gay, lesbiana o trans se le descoloca todo y también necesitan ayuda. Y además sufren porque entran en contradicción. 'Si he ido al Orgullo, si yo nunca he tenido problema con esto y ahora no puedo aceptar bien a mi hija, ¿qué me está pasando?'", se preguntan.

"SIGUE HABIENDO MUCHO PREJUICIO"

Peris lleva 18 años trabajando y "evidentemente" ha visto una evolución. "Han cambiado las cosas pero sigue habiendo mucho prejuicio porque es sistémico, como el machismo", ha analizado.

Unido a que "también las nuevas generaciones reproducen esos prejuicios". "Se ve en los centros escolares, donde vemos víctimas de bullying otra vez. Parece que no avanzamos pero sí lo hacemos, aunque no sea un avance rápido y eso que estamos en la sociedad más avanzada del mundo a nivel de tolerancia social en estos temas. Además no hay ningún país en el mundo en que haya LGTBIfobia cero", ha argumentado.