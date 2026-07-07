Contemporánea Condeduque presenta los primeros nombres de su temporada 2026-27 con estrenos de teatro, música y danza

Pablo Martín Caminero es uno de los nombres de la temporada 2026-27 de Contemporánea Condeduque (Imagen de Mara Saiz) - CONTEMPORÁNEA CONDEDUQUE

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Contemporánea Condeduque ha adelantado algunos de los principales nombres y propuestas de su temporada 2026-2027, que incluirá estrenos de teatro, danza y música, además de un programa actividades culturales.

Entre las propuestas que se han avanzado este martes destacan la reposición de 'El invencible verano de Liliana', protagonizada por la actriz mexicana Cecilia Suárez, y el estreno absoluto de 'Están jodidos / dicen que se alegra', la nueva creación del dramaturgo y director argentino Rodrigo García.

Así lo ha trasladado este espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid en un comunicado, en el que detalla que la programación completa se dará a conocer el próximo 9 de septiembre.

De momento, la temporada alzará el telón el 3 de septiembre con la reposición de 'El invencible verano de Liliana', adaptación de la obra de Cristina Rivera Garza dirigida por Juan Carlos Fisher y protagonizada por Cecilia Suárez, que regresa a Condeduque tras la acogida de la pasada edición.

El apartado literario arrancará el 10 de septiembre con el recital 'Las cicatrices', de la escritora colombiana Piedad Bonnett. Unas semanas después, el 24 de septiembre, la novelista y ensayista Siri Hustvedt mantendrá una conversación con Helen Torres sobre literatura, arte, neurociencia, psicoanálisis y feminismo.

En lo musical, Antonio Arias abrirá la temporada los días 18 y 19 de septiembre con el estreno en Madrid de 'Mapa del trance', un proyecto que fusiona rock y música gnawa. El día 23 será el turno de Chano Domínguez, que improvisará al piano durante la proyección de la versión restaurada de 'El amor brujo', de Rovira Beleta.

La programación escénica continuará del 24 al 27 de septiembre con el estreno absoluto de 'Están jodidos / dicen que se alegra', la nueva creación de Rodrigo García, desarrollada tras una residencia artística iniciada en La Casa Encendida.

El cierre de este primer avance lo cierra Pablo Martín Caminero, que llevará a Condeduque del 30 de septiembre al 2 de octubre el estreno en Madrid de su trilogía 'Al cante, al toque y al baile', inspirada en los tres pilares del flamenco.

Además, del 2 de octubre de 2026 al 10 de enero de 2027 el centro acogerá una instalación de Juan López, concebida como una reflexión sobre la arquitectura, la escritura y las relaciones humanas.

La nueva temporada de Contemporánea Condeduque volverá a incluir colaboraciones con citas culturales como Festival de Otoño, Jazzmadrid, Inverfest, Teatralia, KM.0, Cúbit, el Certamen Coreográfico y Mi Primer Festival, además del ciclo Soundset Series, dedicado a la música electrónica y la experimentación sonora.