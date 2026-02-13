Continúa el aviso rojo por desbordamiento en siete puntos del Jarama, Henares y Alberche

El río Alberche a su paso por Aldea del Fresno,. - Gabri Solera - Europa Press

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) mantiene activo este viernes los avisos de nivel rojo por riesgo de desbordamiento en varios puntos de los ríos Jarama, Alberche y Henares.

Concretamente en el caso del Jarama se trata de las estaciones de medición de Puente Titulcia (Ciempozuelos), Mejorada-San Fernando de Henares, Algete (San Sebastián de los Reyes), San Fernando (Madrid) y Valdepedas (Patones).

Por su parte, el río Alberche mantiene este aviso a su paso por Aldea del Fresno, mientras que el río Henares lo tiene en su estación de Espinillo, en la localidad de Alcalá de Henares.

Según el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la CHT, consultado por Europa Press a las 12.30 horas, el Jarama Puente Titulcia (Ciempozuelos) cuenta con valor medio en 3,57 metros, mientras que el aviso rojo lo marcan los 2,6 metros.

En el caso de la estación de Mejorada-San Fernando de Henares su nivel medio estaba en 3,31 metros (umbral rojo a partir de 1,75 metros), en la de Algete --San Sebastián de los Reyes-- se encontraba en 3,18 metros (rojo a partir de 2,15 metros) y en Valdepedas el valor medio era de 4,12 metros (rojo desde 3,5 metros). En la de San Fernando (Madrid) se situaba en 561,18, por encima de los 560,7 metros que marca el límite del aviso rojo.

La estación del Alberche en Aldea del Fresno marcaba un valor medio de 4,30 metros (rojo desde 3 metros), mientras que el Henares en la de Espinillo --Alcalá de Henares-- se situaba en 2,62 metros (rojo desde 2,3 metros).

Por último, ha superado el umbral amarillo y se encuentra en ascenso la estación del Guadarrama en Picotejo (Villanueva del Pardillo) al estar en 1,47 metros y con tendencia al alza --el aviso rojo se sitúa en los 1,55 metros--.