Control a los pisos turísticos y mejorar la accesibilidad de Bicimad, entre las propuestas de los jóvenes madrileños

Reclaman al Ayuntamiento de Madrid más alternativas de ocio saludable y más profesionales en atención a la salud mental



MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Control a la "expansión" de los pisos turísticos, talleres de jóvenes para mayores en residencias, más charlas sobre el problema de las bandas juveniles, mejor la accesibilidad de Bicimad a los menores que no tienen tarjeta de crédito o máquinas para depositar envases reciclables han sido algunas de las propuestas que los menores han realizado durante el Pleno de la Adolescencia del Ayuntamiento de Madrid.

Se trata de la séptima edición de esta iniciativa que se ha celebrado en el Salón de Plenos del Palacio de Cibeles, donde han asistido el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández; la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto; el portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño; el portavoz 'popular', Carlos Izquierdo; y la concejala de Vox Carla Toscano.

Antes de comenzar, Fernández ha recordado a los dos obreros de la construcción que han quedado atrapados este martes al derrumbarse un forjado de unas ocho toneladas de la última planta de un edificio en obras en el distrito de Fuencarral.

"Esta es la casa de todos los madrileños que cada cuatro años votamos y manifestamos quien queremos que nos gobierne en la ciudad y quienes deben ser nuestros representantes. Os invitamos a participar siempre en cualquier evento que ocurra en la ciudad", ha defendido Fernández.

Desde el distrito de Ciudad Lineal, Mouhad El Idrisi ha pedido "encontrar un equilibrio" entre los pisos turísticos y los vecinos para "preservar la autenticidad y la convivencia local frente a la presión de intereses comerciales que amenazan con desplazar a muchas personas". Asimismo, ha solicitado más charlas de personas que han estado en bandas juveniles para explicar "el problema que supone", más prevención contra la violencia de género, el racismo y la discriminación.

Por su parte, Irene Agulló, de Chamberí, ha reclamado que Bicimad sea "más accesible" para los menores que no tienen tarjeta de crédito o que sus estaciones estén ubicadas cerca de los centros educativos, con una opción para recargar mensualmente o de 10 usos.

MÁS BIBLIOTECAS, CAMPAMENTOS Y ESCUELAS INFANTILES

En el caso de Hortaleza, Beltrán Domínguez ha solicitado máquinas para depositar envases reciclables con el objetivo de fomentar el reciclaje y ayudar a la economía personal y los comercios del barrio. Por otro lado, Ángel Gílez ha propuesto talleres organizados por jóvenes y profesores de institutos para personas en residencias mayores para "combatir la soledad no deseada".

Asimismo, Carmen López, de Latina, ha pedido más parques y zonas verdes para adolescentes, con zonas de descanso y deportivas adaptadas a su edad. Según ha explicado, a través de esta propuesta se facilitaría alternativas de ocio saludable para "alejar las pantallas o el consumo temprano de alcohol".

Por otro lado, Alba Herrero, de Retiro, ha defendido que debería haber "más disponibilidad" en las bibliotecas públicas para "hacer trabajos y acceder a la tecnología" y ha pedido al Consistorio "que garantice que haya al menos una biblioteca por cada barrio". Además, ha solicitado más talleres, actividades y campamentos durante todo el año o ampliar la oferta de gestión pública en las escuelas infantiles.

Asimismo, Lola Villuela, de Barajas, ha pedido "más recursos y profesionales en atención a la salud mental en la adolescencia". "La salud mental es un problema que cada vez está más presente y nos influye en nuestro día a día. Hay muchos casos de depresión, ansiedad, que si no se cogen a tiempo, pueden acabaren suicidio", ha alertado.

Finalmente, Unai, de Fuencarral-El Pardo, ha lamentado que sea "el segundo año consecutivo en el que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, no asiste al Pleno de Adolescencia". Fernández ha contestado que el regidor se encontraba en la entrega de los premios Princesa de Girona.

PP, PSOE Y MM APLAUDEN LAS INICIATIVAS Y VOX PIDE "QUE SE INFORMEN MÁS"

Tras escuchar las propuestas de los jóvenes, Toscano ha agradecido sus iniciativas, aunque ha indicado que algunos de los proyectos "le han sorprendido" porque, según ha defendido, "no son suyos, sino de los adultos". Asimismo, ha asegurado que "hay más personas que sufren violencia y no solo las mujeres". "Tenéis el deber de conocer la verdad para no ser manipulados por nadie y para que podáis ser libres", ha lanzado la concejala de Vox.

Por su parte, Maroto ha aplaudido que los menores "tengan esa conciencia de que lo público, que tiene un valor muy importante". "Nosotros, desde la oposición, reclamamos al Gobierno municipal la gestión pública, que es mucho más eficaz", ha recalcado.

En esta línea, el portavoz adjunto de Mas Madrid ha felicitado a todos los jóvenes que han participado en el Pleno por "todas las ideas que han aportado, ya que han salido de una reflexión profunda y un trabajo de información y de rigurosidad".

Además, Izquierdo ha señalado que el Ayuntamiento quiere "un Madrid más verde, que cada vez tenga más árboles y mejores parques". "Buscamos una ciudad más limpia y estamos destinamos más recursos que nunca, pero también es muy importante concienciar a todos los ciudadanos de la importancia que tiene el reciclaje", ha subrayado el 'popular'.

Fernández ha concluido pidiendo "disculpas" a los adolescentes porque "a veces los políticos dan un mal ejemplo". En este sentido, ha defendido que "la concordia es la base del todo" y espera que en el futuro "los jóvenes les den una lección".