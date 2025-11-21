Corpa (San Fernando) advierte que estarán "vigilantes" a la L7B tras su reapertura y pide priorizar a los afectados

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, ha advertido que desde el Ayuntamiento estarán "vigilantes" ante la reapertura de la Línea 7B de Metro este mismo sábado, que confía en que se haga con "las máximas garantías", y ha insistido que, en cualquier caso, la prioridad para la Comunidad debería ser ofrecer una solución a las familias afectadas.

"Hay familias que están a la espera de soluciones, de respuestas. Unos han sido indemnizados y se han tenido que ir a la vía judicial al final conseguir lo que les pertenece. Otros todavía no han sido indemnizados y se les ha derribado la casa y hay otros muchos cientos de casas que están a la espera de ver qué es lo que pasa cuál es el futuro de esas viviendas y necesitan respuestas por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid", ha explicado, en declaraciones remitidas a los medios.

Así, el regidor socialista ha recalcado que la Administración regional debe "responder en primer lugar a quienes están padeciendo este drama, que son las familias y lo demás en la hoja de ruta, en las prioridades debe ser secundario".

"Las familias necesitan dignidad, necesitan respuestas y desde el Ayuntamiento de San Fernando de Henares vamos a estar hasta el final hasta que se dé la solución a la última familia que tenga una afección en su vivienda", ha recalcado.

La Comunidad de Madrid ha pagado más de 11,8 millones de euros en 83 indemnizaciones patrimoniales a vecinos de San Fernando de Henares afectados por las obras de la Línea 7B de Metro, con datos actualizados a fecha del 31 de octubre.

En total, el Gobierno regional ha consignado casi 385 expedientes, tanto de responsabilidad patrimonial, con viviendas con daños estructurales, como de responsabilidad funcional, aquellas en las que es viable la reparación, según ha explicado el director general de Infraestructuras de Transporte Colectivo, Miguel Núñez.

Hasta la fecha se han sido demolido 74 viviendas como consecuencia directa de los daños estructurales irreversibles causados por las obras de la línea.

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares ha reclamado que no se cierre el número de viviendas afectadas, porque desde el Consistorio existe un censo con cerca de 600. En la última reunión entre ambas partes, la Comunidad se comprometió a estudiar esta posibilidad.

Además, se ha procedido al desalojo y realojo de las personas afectadas incluyendo la manutención, el transporte, la mudanza de bienes, la vigilancia de los inmuebles, además de los suministros de agua, energía, gas, telefonía y plazas de garaje en estacionamientos privados durante la ejecución de los trabajos.

En total, hay consignados 17.301.97 euros en actuaciones en viviendas afectadas y gastos de alojamientos, manutención, suministros, locomoción y mudanzas, además de los gastos derivados de la Oficina de Atención física a los afectados de San Fernando. A ellos se suman otros 23.370.724 euros para el abono de indemnizaciones de responsabilidad patrimonial.

Los afectados por las obras de la Línea 7B de Metro han judicializado las "ínfimas" indemnizaciones que aseguran haber recibido por los derribos de sus viviendas. El pasado 2 de julio, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 11 de Madrid dio la razón a un afectado y ordenó el importe por los daños ocasionados, en la que fue la primera sentencia por la baja indemnización de los daños sufridos, en este caso en un garaje.