Corte en la C-5 de Cercanías desde este jueves entre Villaverde Alto y Embajadores por las obras en Atocha

Archivo - Tren de la red de Cercanías Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La línea C-5 de la red de Cercanías de Madrid (Humanes-Móstoles El Soto) estará cortada desde este jueves día 23 entre Villaverde Alto y Embajadores por las obras que está llevando a cabo Adif para la implantación de un nuevo esquema de vías en la estación de Atocha con el objetivo de incrementar un 33% la capacidad en el túnel de Sol.

En concreto, hasta el 16 de agosto, habrá un corte total entre ambas estaciones. Durante estos días, la frecuencia y servicio de Humanes/Fuenlabrada-Villaverde Alto y de Móstoles El Soto-Embajadores será cada 10 minutos durante todo el día.

En este caso, habrá trenes lanzadera desde Villaverde Alto a Méndez Álvaro (con paradas intermedias en Puente Alcocer, Orcasitas y Doce de Octubre) con una frecuencia cada 35 minutos.

Asimismo, entre el 1 y el 28 de agosto se acometerán actuaciones que afectarán a las líneas C-2, C-7, C-8a, C-8b y C-10. En el caso de la C-2 (Guadalajara-Alcalá de Henares-Atocha-Chamartín) habrá circulaciones por vía de contorno, con frecuencias de 20 minutos en hora punta y de 30 minutos en hora valle.

La línea C-7 (Alcalá de Henares-Atocha-Príncipe Pío) contará con frecuencias de 12 minutos en hora punta 12 min y de 16 minutos el resto del día en el tramo Alcalá de Henares-Entrevías-Atocha, y de 30 minutos en el caso de Príncipe Pío-Las Rozas-Nuevos Ministerios.

Respecto a la C-8a (El Escorial-Chamartín-Atocha-Alcalá de Henares-Guadalajara) habrá frecuencia de 30 minutos en hora punta y 60 minutos en valle en el tramo El Escorial-Atocha, la misma que en el caso de la C-8b (Cercedilla-Chamartín-Atocha-Alcalá de Henares-Guadalajara) en el tramo Cercedilla-Atocha.

Finalmente, en la C-10 (Villalba-Príncipe Pío-Atocha Chamartín), la frecuencia será de 30 minutos en el tramo Villalba-Delicias. Además, el acceso a los andenes permanecerá cerrado en la estación de Méndez Álvaro.

AFECCIONES DURANTE FINES DE SEMANA

Por último, en los fines de semana del 29 y 30 de agosto y del 5 y 6 de septiembre se acometerán dos cortes del túnel de Sol entre las estaciones de Atocha y Nuevos Ministerios, lo que afectará a los trenes de las líneas C-3 y C-4, estableciéndose cabeceras provisionales para estas líneas en las estaciones de Atocha (para trenes de la C-3 y C-4) y de Nuevos Ministerios (para los trenes de la C-4).

Los viajeros portadores de títulos válidos para Cercanías podrán acceder al servicio de autobuses regulares de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

Renfe informará de estas modificaciones del servicio por las obras a través de los medios habituales: personal de atención al cliente en estaciones, megafonía en trenes y estaciones, cartelería digital y física, redes sociales y canal de whatsapp.

Desde Adif han remarcado que los trabajos se han concentrado durante el periodo estival, en el que se registra menor número de viajeros, para reducir las molestias a los usuarios y serán las últimas obras relacionadas con esta actuación que interfieran al servicio que se ejecuten en el túnel de Sol.

LAS OBRAS

El proyecto, con una inversión global cercana a los 56 millones de euros, está en la fase final de transformación de la actual configuración de vías de la estación, pasando de un esquema 4+3+3 (4 vías por el túnel de Recoletos, 3 por Sol y 3 por Embajadores, siendo una de ellas una vía de apartado de poco uso) a uno 4+4+2, que permitirá asignar las vías 1 a 4 al túnel de Recoletos, las vías 5 a 8 al túnel de Sol, y las vías 9 y 10 al túnel de Embajadores.

Esta configuración permitirá a partir del mes de octubre aumentar la capacidad del túnel de Sol hasta un 33%, lo que beneficia directamente a las líneas de Cercanías C3 y C4. Proporcionará un margen de explotación que permitirá afrontar con mayores garantías la franja horaria entre las 6 y las 9 horas, lo que contribuirá a que el servicio en la hora punta de la mañana sea más fluido y, además, facilitará la gestión del tráfico ante posibles incidencias.

Para establecer el nuevo esquema de vías es preciso, entre otras actuaciones: conectar el túnel de Embajadores con el de Sol mediante la construcción de un falso túnel; crear un nuevo escape entre las vías 9 y 10; ampliar el andén 5; remodelar la vía 10 --y conectarla con la diagonal principal de Atocha-- y desplazar algunas diagonales, para facilitar el paso de los trenes de unas vías a otras.

Además, es necesario adaptar las instalaciones de Control, Mando y Señalización (CMS) al nuevo esquema de explotación. Todo ello se está realizando por fases, tratando de minimizar las afecciones al tráfico. La transformación de Atocha Cercanías, que el pasado año registró más de 82 millones de pasajeros, es una actuación fundamental para responder al crecimiento de la demanda en el núcleo de Cercanías Madrid, uno de los más utilizados de Europa.

CONEXIÓN DEL TÚNEL DE EMBAJADORES

Así, este verano los trabajos se desarrollan principalmente para la conexión definitiva túneles Sol-Embajadores y adaptación vía 8. La transformación del actual esquema ferroviario 4+3+3 al modelo 4+4+2 se basa en la conexión de los túneles de Embajadores y Sol mediante el nuevo falso túnel actualmente en construcción.

También se acometerá de la diagonal entre las vías 7-10. Estos trabajos incluyen el levantado de desvíos y travesías antiguos, el montaje de nuevos aparatos de vía (los dispositivos que permiten que el tren cambie de una vía a otra), el tratamiento y bateo de la plataforma ferroviaria, así como trabajos de nivelación, soldadura y ajuste de vía.

Habrá igualmente intervenciones en la playa de vías, que incluyen la ejecución de muros de contención para reorganizar el espacio ferroviario, el desplazamiento de las vías 1, 2 y 3, así como la adecuación de plataformas y nuevas canalizaciones.

Otro eje de las actuaciones serán las nuevas vías de apartado y también se trabajará en la adaptación de todos los sistemas de señalización, seguridad y control de tráfico a la nueva configuración de vías.

Desde Adif y Renfe se informará puntualmente de las afecciones al servicio y de las alternativas de transporte disponibles a través de sus canales habituales de atención al cliente, webs y apps oficiales, e información en estaciones.