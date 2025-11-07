Cortes de tráfico en M-40 a su paso por Sanchinarro: desde las 11.00H del sábado hasta las 13.00 horas del lunes

Reparación del Paso Superior de Acceso a Sanchinarro sobre la M-40 - MINISTERIO DE TRANSPORTES

La carretera de circunvalación M-40 sufrirá cortes de tráfico desde las 11.00 horas de este sábado y hasta las 13.00 horas del próximo lunes debido a las obras que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras de reparación y sustitución del tablero del paso superior que da acceso a esta vía (en sentido norte) desde el barrio de Sanchinarro, ubicado en el kilómetro 1,85.

Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) se ha precisado que se producirá el corte total de la calzada de M-40 en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 2 y 3 en ambos sentidos.

La alternativa a este corte de M-40 en ambos sentidos, se realizará por medio de desvíos obligatorios. En el corte de M-40 sentido creciente (Anillo interior-Sur), el desvío obligatorio será por la salida 2B a vía de servicio de la M-40, hacia la autovía M-11 a través de la Glorieta de Hortaleza para volver a incorporarse de nuevo a la M-40 sentido creciente (Anillo interior-Sur).

Respecto al corte de M-40 sentido decreciente (Anillo exterior-Norte), el desvío obligatorio será por la salida 3 de M-40 hacia la autovía M-11 sentido A-1, y salida 0B para incorporarse a A-1.

En un comunicado, el departamento que dirige Óscar Puente ha apuntado la incorporación desde Sanchinarro hacia la M-40 sentido norte se realiza a través de la Avenida de Niceto Alcalá Zamora, la Avenida de Santo Domingo de la Calzada y la Avenida del Camino de Santiago.

Igualmente, y hasta las 14.00 horas del lunes 10, el acceso desde la vía de servicio lateral hacia la calzada interior de la M-40 quedará restringido, realizándose la incorporación a la M-40 sentido sur a través de la Glorieta de Hortaleza.

Una vez desmontado el tablero de la estructura se procederá a la realización de obras de rehabilitación en pilas y estribos y posteriormente a la colocación del nuevo tablero. Los trabajos serán realizados con el fin de minimizar el tiempo de ejecución de las obras y su afección al tráfico, ha apuntado el departamento que dirige Óscar Puente.