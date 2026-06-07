Cortes de tráfico y refuerzo en transporte este domingo por la visita de León XIV, con varias estaciones cerradas

Archivo.- Cartel publicitario de la visita del Papa, en la plaza de Cibeles - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han planificado para este domingo un dispositivo especial de movilidad con motivo de la visita del Papa León XIV a la capital, una estancia que se extenderá hasta el próximo martes día 9, que contempla refuerzo en el transporte público, con estaciones cerradas en Metro y Cercanías, ante importantes cortes de tráfico y previsión de una afluencia masiva a los distintos eventos.

La agenda del Pontífice para este domingo estará marcada por la Santa Misa y Procesión del Corpus Christi en Cibeles (10.00 horas) y el discurso ante representantes del mundo de la cultura en el Movistar Arena (18.00 horas).

Para facilitar los desplazamientos, las autoridades han recomendado el uso de transporte público, con refuerzos especiales en la red de Metro, Cercanías y autobuses, tanto de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) como interurbanos.

En concreto, el acto central de la agenda del Papa este domingo será la Santa Misa y Procesión del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles a las 10.00 horas, uno de los eventos más multitudinarios de la visita. Por la tarde, mantendrá un encuentro privado con la Orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica (16.30 horas).

A partir de las 18.00 horas, el Pontífice acudirá al Movistar Arena de Madrid para participar en el evento 'Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte', donde ofrecerá un discurso a representantes culturales. La jornada concluirá con una cena en la Residencia del Cardenal Arzobispo de Madrid.

En esta jornada tendrá lugar el segundo recorrido del Pontífice en papamóvil para el arranque de los actos organizados este día. En este caso, el recorrido será desde el Instituto Ramiro de Maeztu, en la calle Serrano, hasta la Plaza de Cibeles, donde presidirá la Eucaristía dominical. Así, desde Serrano se dirigirá a la calle Goya para llegar hasta la Plaza de Colón, desde donde conectará con Cibeles.

Otras oportunidad para saludar al Papa llegará con el trayecto en papamóvil que realizará durante la tarde desde la Nunciatura hasta el Movistar Arena para asistir al evento 'Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte' (18.00 horas), donde ofrecerá un discurso a representantes culturales.

En este caso, partirá de la calle O'Donnell y pasará por Doctor Esquerdo y la calle de Goya hasta llegar al Movistar Arena, en la Avenida de Felipe II, en el distrito de Salamanca.

CORTES DE TRÁFICO

Debido a la Santa Misa y Procesión del Corpus Christi, desde la medianoche del jueves se ha producido el cierre prácticamente total al tráfico la Plaza de Cibeles y su zona de influencia. Además, desde el inicio de esta jornada también estará cerrada la circulación en la calle Goya (desde Velázquez); Génova (desde Alonso Martínez, estableciéndose puntos de regulación de tráfico en las Glorietas de Bilbao y Ruiz Jiménez en función de la afluencia de público).

También quedará cerrado al tráfico el eje compuesto por la Plaza del Doctor Marañón, Paseo de la Castellana, Plaza de Colón, Paseo de Recoletos, Plaza de Cibeles y Paseo del Prado hasta la Glorieta del Emperador Carlos V, manteniéndose abiertos el resto de movimientos en dicha glorieta y el túnel, e intentando conservar todos los movimientos transversales entre las plazas del Doctor Marañón y Emilio Castelar, siempre que la concentración de personas lo permita.

El tráfico de acceso hacia la Plaza de Cibeles quedará cortado desde la calle Princesa a la altura de Ventura Rodríguez, si bien se podrán autorizar los movimientos en sentido oeste desde la calle Hortaleza hacia Princesa en caso de que la afluencia de público lo permita y así lo determinen los responsables de la regulación viaria.

También se procederá al corte de la calle Alcalá en su confluencia con Cedaceros en sentido hacia la Plaza de Cibeles, la Carrera de San Jerónimo, la calle Alfonso XII (excepto vehículos autorizados), la calle O'Donnell en su intersección con Menéndez Pelayo, la calle Alcalá en su intersección con Príncipe de Vergara, la Plaza de la Independencia y la calle Serrano, desde María de Molina.

Si la afluencia de personas lo posibilita, se permitirán los movimientos transversales en el tramo de Serrano comprendido entre María de Molina y el puente de Eduardo Dato-Juan Bravo.

REFUERZOS DEL SERVICIO

En esta jornada, Metro activará un dispositivo especial en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10, donde las frecuencias se elevarán hasta un 100% durante las horas centrales del día, desde el inicio de la circulación y hasta las 21.30 horas.

Además, desde el inicio del servicio y hasta las 14.00 horas, se mantiene la circulación pero los trenes no efectuarán parada en las estaciones de Retiro, Banco de Espala y Sevilla, en la Línea 2; en Velázquez, Serrano y Colón, de la Línea 4, y en Chueca, en la Línea 5.

Respecto a Cercanías, todas las líneas registrarán desde primera hora frecuencias similares a las de un día laborable, con un refuerzo de un más de un 35%, unas 580.000 plazas más, además de trenes de reserva en Chamartín, Aranjuez, Móstoles-El Soto, Coslada y Villaverde Alto ante cualquier imprevisto que pueda surgir.

En concreto, la C-2 (Guadalajara-Chamartín), tendrá una frecuencia de 7-8 minutos durante todo el día; las líneas C-3 (Aranjuez-Chamartín), C-4 (Parla-Colmenar/Alcobendas) y C-5 (Móstoles El Soto-Humanes/Fuenlabrada), tendrán refuerzo de servicio comercial desde las 07.00 y las 15.00 horas.

Además, la C-10 (Villalba-Chamartín) prolonga el servicio comercial hasta la estación de Pitis, con parada comercial en Ramón y Cajal y Mirasierra-Paco de Lucía, aunque los trenes circularán con doble composición.

Además, desde el inicio del servicio hasta las 14.00 horas, la estación de Recoletos estará cerrada, mientras que la de Sol, aunque no cierra inicialmente, es posible que haya un de cierre de los accesos y sin parada de trenes en función de la afluencia.

Respecto a la EMT, para facilitar la movilidad se ha habilitado la gratuidad en el servicio de autobús, excepto la línea Exprés Aeropuerto, y en el servicio Bicimad. También se reforzará la conexión con el aeropuerto (línea 200 y 203/Exprés Aeropuerto) y de las líneas circulares C1 y C2. Además, se trasladan las cabeceras de los 'buhos' ubicadas en Cibeles y Alonso Martínez.

En esta jornada, la empresa municipal prevé un refuerzo de hasta un 25% de incremento sobre la dotación prevista. Desde el inicio de servicio hasta las 15.00 horas aproximadamente, se suprime el servicio de las líneas 37, 45, 001, 002 y C03, y otras treinta y una líneas limitarán o desviarán sus itinerarios.

También se verán afectadas por la tarde otras líneas en el entorno del antiguo Palacio de los Deportes: 1, 2, 9, 12, 15, 19, 20, 21 - 26, 28, 29, 30, 38, 43, 48, 51, 52, 53, 56, 61, 63, 71, 72, 73, 74, 106, 110, 143, 146, 152, 156, 210, 215, C1, C2, E2, E3, E4, E5 y Exprés Aeropuerto.

En el caso de los autobuses interurbanos, el refuerzo alcanazará los 157 vehículos adicionales.

En cualquier caso, durante todo el dispositivo se establecerá un sistema de control dinámico del funcionamiento del transporte público que permitirá adaptar el servicio en tiempo real en función de la afluencia de viajeros y de las necesidades de seguridad en cada momento.