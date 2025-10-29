El CRTM estrenará nueva red de puntos de venta y atención al público con 9,8 millones de inversión regional

Archivo - Máquinas vendedoras de billetes en el metro de Ciudad Lineal, Madrid (España), a 21 de septiembre de 2020. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad ha sido informado este miércoles de la adjudicación del contrato para la implantación y explotación de la nueva red de puntos de venta y atención al público del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), por un importe de 9,87 millones de euros y un plazo inicial de ejecución de dos años, prorrogable hasta un máximo de cinco.

Esta actuación permitirá mantener y modernizar la red de establecimientos donde los usuarios pueden adquirir o recargar sus títulos de transporte, realizar gestiones relacionadas con la Tarjeta de Transporte Público (TTP) y recibir atención personalizada, ha informado en rueda de prensa el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

Actualmente, el CRTM dispone de 1.292 puntos externos de atención, además de las 1.800 máquinas automáticas ubicadas en las estaciones de Metro, Metro Ligero y Cercanías.

Con este nuevo contrato, la red se ampliará a pequeños municipios y zonas rurales, garantizando el acceso al sistema a todos los ciudadanos, con independencia de su ubicación o recursos tecnológicos.

El contrato adjudicado incluye la gestión integral del servicio, la formación y asistencia técnica a la red de puntos, la supervisión de las operaciones de carga y venta, y la creación de un sistema de seguimiento que permita al CRTM monitorizar todas las transacciones e incidencias en tiempo real.

Además, se prevé que medio centenar de puntos de venta se ubiquen en Castilla-La Mancha, con el objetivo de atender las necesidades de los usuarios que se desplazan habitualmente hacia la Comunidad de Madrid por motivos laborales o de estudio.