Cs afea la ausencia de la Dirección general de Comercio del Ayuntamiento en las reuniones sobre Madrid Central

Publicado 18/10/2018 13:19:47 CET

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este jueves que en las reuniones que se mantienen sobre la próxima puesta en marcha de Madrid Central no está la Dirección general de Comercio del Ayuntamiento de Madrid, lo que a su juicio pone de relieve "el interés" del Consistorio en los comerciantes del centro.

"Los actores que deciden lo que se hará son Urbanismo y Movilidad, ¿dónde está la Dirección General de Comercio, es decir, dónde está la representación del Ayuntamiento de los que deberían defender el comercio? Ni está ni se la espera porque no tienen en cuenta intereses del comercio", ha lamentado Villacís tras reunirse con la Plataforma de Afectados por Madrid Central.

Begoña Villacís ha indicado que estos comerciantes tienen que saber "si van a poder prestar servicio en el centro". Por ello, considera que, ante Madrid Central, el comercio madrileño "está absolutamente desvalido a falta de que alguien en el Ayuntamiento represente sus intereses". "Que no haya nadie demuestra la falta de interés en los comerciantes y en los hosteleros", ha apostillado.

En esta línea, ha reprochado que Ahora Madrid considere que tienen "más derechos" los vecinos del centro que los comerciantes y hosteleros que trabajan en la almendra central.

Por ello, en el próximo Pleno de la ciudad, los 'naranjas' presentarán una iniciativa en la que buscan que se retrase la puesta en marcha de la medida y que se tengan en cuenta las peticiones de comerciantes y hosteleros.

A 36 días para la puesta en marcha de la medida, desde Ciudadanos aseguran que la ciudadanía está "en el más absoluto de los desconocimientos", ya que "el Ayuntamiento obra con absoluta opacidad". "Son todo preguntas, no saben cómo van a poder llevar a sus hijos al colegio, los transportistas no saben cómo van a hacer su trabajo, y los restaurantes no saben si van a poder llevar clientes", ha añadido.

Esto se debe, según Villacís, a que este cambio en Madrid se va a abordar "sin haber hecho estudio de impacto económico previo, sin haber hecho estudio del tráfico", es decir, una medida "sin ninguna sensibilidad". "No va a estar todo preparado. Deberían hacer un ejercicio de escucha de verdad, no vale reunirse para cumplir trámite", ha apuntado.