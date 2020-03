Cs avisa a Vox que "no habrá ningún tipo de negociación" para reducir subvenciones: "No vamos a permitir recortes"

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha avisado este martes a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, que "no habrá ningún tipo de negociación" con este partido para reducir gasto en subvenciones como condición para aprobar la ley de deducciones fiscales porque no van a permitir "ningún recorte".

"No va a haber ningún tipo de recorte y da igual lo que diga Monasterio. Este jueves tienen que decidir si votan sí o no a la bajada de impuestos; nada más. No va a haber ningún tipo de negociación con el grupo parlamentario Vox. Tendrá que decidir si va a votar lo mismo que Más Madrid o va a querer bajar los impuestos a los madrileños. En la Comunidad no se recortan derechos", ha lanzado en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Así se ha expresado Zafra, justo después de que Monasterio haya asegurado que las negociaciones con el Gobierno regional en la reducción de subvenciones iban "por buen camino". Para el portavoz de la formación 'naranja' podrán estar negociando "lo que quieran" pero que desde Ciudadanos "no lo van a aceptar". "No vamos a permitir que se recorte ningún tipo de derecho", ha aseverado.

