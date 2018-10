Cs exige acciones "concretas" al Gobierno de Cifuentes para proteger la salud de usuarios y trabajadores de Metro

Publicado 23/02/2018 12:19:21 CET

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha exigido este viernes actuaciones "concretas", no "parches", al Gobierno regional para proteger la salud de los usuarios y trabajadores de Metro de Madrid, tras conocerse que el suburbano tiene de plazo hasta el 21 de mayo para efectuar estos nuevos estudios sobre gas radón.

"La verdad es que no nos sorprende para nada la noticia de hoy. Nos hemos despertado con la noticia de que el gas radón no ha sido medido desde el año 2001 mientras que el amianto era conocido desde el 2003. Nos hemos despertado con que han invadido vagones de Metro, con lo que la seguridad no está garantizada", ha puesto de manifiesto el diputado de Ciudadanos Juan Rubio, en declaraciones a los medios de comunicación.

La formación naranja tiene claro que "el Gobierno de Cifuentes, como todos los del PP, no sabe ni gestionar ni más planificar" y no quieren "más planes, que en el fondo son parches" sino "actuaciones concretas que defiendan la salud de los trabajadores y de los usuarios" de Metro.

Asimismo, han exigido al Ejecutivo autonómico "explicaciones" por lo sucedido y le han dado además el consejo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de que "deje de ir de televisión en televisión y se preocupe más por trabajar y hacer una gestión real por los madrileños".