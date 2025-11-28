CSIF denuncia un apuñalamiento de un preso a otro en una celda de la cárcel de Valdemoro

Archivo - Exterior de la Cárcel de Valdemoro/Centro Penitenciario Madrid III, en Valdemoro (Madrid) a 6 de marzo de 2020. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que un interno "extremadamente violento" del centro penitenciario de Valdemoro habría aprovechado la noche del pasado miércoles para asestar varias puñaladas y golpes a su compañero de celda "con la intención de matar" al otro recluso.

El presunto agresor se encontraba "muy alterado y agresivo", posiblemente por el consumo de sustancias tóxicas y medicación, según ha informado CSIF en un comunicado donde explica el "terrible suceso", que tuvo lugar a mediados de esta semana en el Módulo 9 de la prisión.

Tras percatarse de lo ocurrido, el funcionario de servicio en el Módulo 9, junto al Jefe de Servicios y el resto de la plantilla acudieron a la celda en cuestión, donde encontraron a la víctima tendida en el suelo, y lograron reducir y quitar el arma al presunto agresor.

El interno agredido, por su parte, tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital porque "una vez más" el centro penitenciario de Valdemoro estaba sin médico, según ha denunciado el sindicato.

CSIF ha alertado a lo largo de los últimos meses de la masificación en los Módulos conflictivos de Valdemoro, lo que se suma a "un abandono" a los funcionarios de prisiones. "Los internos cada vez son más violentos y desde la Dirección abogan por el buenismo", han advertido.

Así las cosas, CSIF-Prisiones Valdemoro ha exigido mayor seguridad, medios, formación, recursos y mejores condiciones de los agentes de la autoridad con una equiparación salarial "justa".