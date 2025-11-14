El cuarto centro de salud de San Sebastián de los Reyes estará finalizado en octubre de 2026

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cuarto centro de salud de San Sebastián de los Reyes, el complejo Dehesa Vieja que estará ubicado en la calle Juan Gris del municipio, está previsto que esté finalizado en octubre de 2026, de modo que más de 26.000 vecinos de la ciudad puedan empezar a utilizarlo en el primer trimestre de 2027.

Las obras arrancaron el pasado mes de febrero en una parcela cedida por el Ayuntamiento de la localidad de más de 2.000 metros cuadrados, donde se ha construido un espacio de 3.450 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y que acogerá 26 consultas.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha visitado este viernes las obras de este nuevo recurso público, en el que el Gobierno regional ha invertido más de 6 millones de euros.

En concreto, la superficie construida de esta infraestructura dispondrá de 3.450 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas, con un patio central, para fomentar la iluminación de las instalaciones, y una gran amplitud de espacios.

Ofrecerá una amplia cartera de servicios, incluyendo nueve consultas de Medicina de Familia, otras nueve de Enfermería, dos de pediatría, dos de enfermería pediátrica y dos polivalentes, además de otras de Fisioterapia, matrona, Odontología y Trabajo Social. También incorporará una sala de preparación al parto y una zona de extracción de muestras con área de cirugía menor y ecografía.

"Es llevar la salud donde la gente lo necesita y este es un claro ejemplo de lo que trabajamos la Comunidad de Madrid, junto con el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, que, como todos, también piensa en cómo mejorar la vida de sus ciudadanos", ha apuntado Matute.

34 CENTROS DE SALUD ESTA LEGISLATURA

Dehesa Vieja es uno de los 34 recursos comprometidos por el Ejecutivo autonómico en el primer nivel asistencial de la sanidad pública madrileña para la presente legislatura. De los 33 restantes, cinco se encuentran en la fase final de terminación de obra y acondicionamiento de suministros: Montecarmelo y Butarque, junto con la reforma completa del dispositivo Cáceres, en la capital; PAU 4, en Móstoles, y Parla Residencial Este.

Mientras tanto, continúan los trabajos de otros 23, nueve de ellos levantándose ya en la capital: Abrantes, Ensanche de Vallecas II, Fuencarral, Montecarmelo, Prosperidad, Puerta del Ángel, Valdebebas, Valderrivas y Quinta de los Molinos. Y otros 10 en El Molar; Fuenlabrada (Barrio Hospital); Guadarrama; Leganés (Campo de Tiro); Pinto (La Tenería); Pozuelo de Alarcón (Cerro de los Gamos); Soto del Henares (Torrejón de Ardoz); Tielmes; Valdemoro (Valdemoro 3), y Villaviciosa de Odón. Además, la Comunidad de Madrid comenzará próximamente las obras de cinco nuevos: San Isidro-Quince de Mayo, Alameda-Prado 30 y Palma NorteUniversidad (Madrid); Ensanche Sur, en Alcorcón, y Barrio de La Luna, en Rivas Vaciamadrid.

A todos ellos se une la fase previa de construcción del futuro dispositivo Villaamil, en la capital. Todos ellos se sumarán a los ya finalizados desde 2023 y que ya atienden a su población de referencia: Las Tablas (Madrid); Navalcarnero II, Parque Oeste (Alcorcón); Sevilla La Nueva, y el proyecto integral de ampliación del recurso Collado Villalba Pueblo.