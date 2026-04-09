Cuenta Digital incorpora el portal regional que ofrece a los ciudadanos información sobre planes, destinos y rutas

Archivo - Grupo de esculturas a la entrada del municipio, a 1 de septiembre de 2022, en Puebla de la Sierra, Madrid (España). Foto de archivo - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha incorporado a Cuenta Digital el portal de ocio, cultura y turismo VisitMadrid para que los ciudadanos puedan acceder de forma más rápida y sencilla a información sobre planes, destinos y rutas personalizadas en la región.

Esta plataforma turística, que se puso en marcha en enero de 2025, permite a los viajeros nacionales e internacionales planificar su visita con antelación, consultar los lugares de interés, ver la agenda cultural con los eventos más destacados e incluso crear itinerarios personalizados según la estancia y los destinos programados, ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Entre los contenidos más demandados destacan las propuestas sobre qué hacer en Madrid y la agenda de actividades, ambas funciones disponibles tanto en castellano como en inglés.

La incorporación de VisitMadrid a la plataforma regional favorece "el turismo en la Comunidad, ayuda al descubrimiento de municipios y enclaves tanto naturales como patrimoniales menos conocidos, dinamiza la economía local y apoya el comercio de proximidad".

Esta iniciativa, puesta en marcha por la Consejería de Digitalización, refuerza "la oferta informativa" de Cuenta Digital, que cerró 2025 con cerca de 10 millones de accesos a los más de 220 servicios disponibles. Actualmente, más de 1,1 millones de usuarios realizan sus gestiones de manera electrónica, rápida y sencilla, sin necesidad de tener que desplazarse. La tramitación mediante este canal de la Administración autonómica ya supone casi un 70% de todas las gestiones ciudadanas.

En concreto, durante el último año, ha superado las 650.000 visitas y ha registrado más de un millón de consultas. La mayoría de los accesos proceden de España (48,3%), Estados Unidos (14,4%) y Reino Unido (6,3%). Además, más del 60% de los usuarios utiliza la aplicación para informarse desde el móvil.