Dancausa carga contra delegada de Gobierno y dice que la seguridad de tuteladas fuera de centros corresponde a las FCSE

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, ha afirmado esta tarde que la seguridad de las menores tuteladas fuera de los centros de protección corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), cuya coordinación es de la delegada del Gobierno, Mercedes González, contra la que ha cargado.

Así lo ha indicado en el turno de réplica en la Asamblea de Madrid durante su comparecencia para dar explicaciones sobre la gestión regional en el caso de las menores víctimas de una red de trata desarticulada a finales de noviembre por la Policía Nacional en la 'Operación Sana'.

Dancausa ha acusado a la oposición de "politizar el caso para confundir y decir que hay caso donde no lo hay y así ocultar los casos que sí hay en otras comunidades donde gobiernan los socialistas". Y ha insistido en que no es un caso de explotación sexual de tutelados, porque hay niñas, víctimas del mismo grupo criminal, que vivían con sus familias.

"Lo grave es que no tienen ningún tipo de escrúpulos, dando a la luz detalles escabrosos que han salido en algunos medios y que no ayudan a la recuperación de estas niñas", ha señalado la consejera, que ha felicitado a otros "que no va a contribuir a dar los detalles de su vida".

La titular regional de Juventud ha reiterado también que la Comunidad "ha cumplido con su obligación de protección, pero ha faltado la protección fuera". Y en este punto ha recordado el caso de dos niñas que escaparon de su casa y estuvieron más de un día en un piso okupa con pandilleros.

"La familia denunció y la Policía las buscó y las encontró. Nosotros también lo denunciamos todo en este caso. En algunos casos es muy difícil controlar a los menores y es evidente que hace falta un refuerzo de la vigilancia y si alguien tiene el más mínimo conocimiento, lo que la ley pide es que se denuncie", ha explicado.

En este punto, la consejera ha criticado que en los últimos tres años y medio ha habido cuatro delegados de Gobierno, "lo que demuestra el escaso interés del Gobierno de España por la seguridad de la región, que es francamente mejorable". "La delegada está más ocupada de su propia campaña de promoción para las elecciones que combatir la delincuencia", ha lanzado.

Dancausa ha recordado que la Ley establece que corresponde a los delegados del Gobierno garantizar la seguridad ciudadana, "cada día más amenazada, como refleja el aumento del 21% de los delitos sexuales de enero a octubre". "Eso sí nos tiene que preocupar. Por eso pido a la oposición un ejercicio de responsabilidad y se les preocupa las menores hagan propuestas series desde el conocimiento y rigor", ha solicitado.

"APLICAMOS LA LEY"

Dancuasa ha apuntado que la Comunidad "aplica la ley" y limita las salidas de menores problemáticos que viven en centros de protección solo cuando hay un proyecto educativo y comunicándolo al Fiscal de Menores.

"Lo único que quiere la izquierda es politizar las cuestiones. Su interés real por los menores ha sido más bien escaso. Solo han registrado tres preguntas al respecto la pasada legislatura sobre menores, tres de Vox y una de Podemos; y esta legislatura solo una de Vox en el Pleno y otra de Más Madrid en comisión", ha esgrimido.