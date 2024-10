David Pérez defiende la prohibición a asociaciones críticas en la feria de Hortaleza: "Se dedican a hacer política"

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal-presidente de la Junta Municipal de Hortaleza, David Pérez, ha defendido este sábado la prohibición de participar en la feria de asociaciones a los colectivos críticos por "utilizar el asociacionismo para hacer política".

Tras visitar a las agrupaciones sociales presentes en la celebración, el edil del PP ha justificado ante los medios no dejar participar a ciertas asociaciones por no cumplir los trámites administrativos necesarios. "No están registrados en ningún sitio", ha afirmado Pérez, que este año había requerido personalidad jurídica a los grupos para poder estar presentes.

En concreto, Pérez se ha referido directamente a la 'Juventud Antifascista de Hortaleza', una agrupación del distrito a la que no se le ha permitido la presencia en el evento del Ayuntamiento. Este grupo estará presente en una convocatoria alternativa denominada como 'Feria Participativa de Asociaciones de Hortaleza'.

"Invito a cualquiera a que entre en su perfil y verá que sus miembros salen en todas las fotografías con la cara tapada", ha comentado el concejal.

Por otro lado, el presidente de la Junta de Distrito ha defendido a las entidades sociales que sí estaban presentes en la feria de asociaciones del Parque de Alfredo Kraus de Hortaleza. Pérez ha afirmado que estos grupos "están registados como corresponde" y que "dedican su tiempo al barrio".

EL INTENTO DE LA OPOSICIÓN PARA REPROBAR AL CONCEJAL El dirigente 'popular' se ha defendido de la intenciones que Más Madrid y el PSOE-M manifestaron la semana pasada para impulsar una reprobación contra él. "El colmo ya del ridículo es que el PSOE quiso reprobarme porque decía que yo había anulado esta feria", ha alegado.

David Pérez ha apoyado a la feria de asociaciones afirmando que quienes le criticaban no han acudido a la iniciativa: "Se han ido cuatro asociaciones y aquí tenemos cuarenta".

El edil ha vinculado a las asociaciones críticas con los partidos de la oposición: "Yo no les voy a decir que no van a tener su carpa y su stand a las asociaciones que trabajan en el barrio porque se lo tengo que dar a los jóvenes antifascistas porque lo quieran Más Madrid o el PSOE".