Dávila sostiene que regularización de migrantes busca "contentar a mafias que trafican" y "engordar a Vox"

Archivo - La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce de León, interviene durante el debate de los Presupuestos de 2026, en la Asamblea de Madrid, a 18 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha sostenido que la regularización de migrantes busca "contentar a Podemos, a las mafias que trafican con personas y de paso engordar a Vox".

Ha sido el diputado socialista Juanjo Marcano el que ha preguntado este jueves en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea "si le parece bien que sigan existiendo personas que viven y trabajan en la clandestinidad en la región".

"¿Le parece bien que existan trabajadores sin ningún derecho en España? ¿Está usted de acuerdo con mantener la economía sumergida? El modelo 'Trumpista', que detuvo al pequeño Liam Ramos de cinco años y fue usado como cebo, ¿le parece un modelo para Madrid o para España?. Para España queremos otro lugar en la historia y lo construimos con medidas como la regularización anunciada por el Gobierno", ha defendido.

En esta línea, el parlamentario del PSOE ha criticado a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, por "un día montar un concierto, otro día decir que los latinoamericanos no son inmigrantes y luego decir que la regularización generará graves dificultades para gestionar los servicios públicos".

Dávila ha contestado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha decidido colocar en el debate precisamente la inmigración para eludir sus responsabilidades por la corrupción, por el abandono de la gestión y por el caos ferroviario, negligencias que por desgracia cuestan vidas".

"Ahora tocaba contentar a Podemos, a las mafias que trafican con personas y de paso engordar a Vox. Si mañana (Carles) Puigdemont le diera su apoyo a cambio de una expulsión masiva de inmigrantes en Cataluña, usted vendría aquí a defender precisamente lo contrario que está defendiendo hoy. No le quepa duda porque su única ideología es la de ceder a chantajes y aguantar unos días más en su lado del muro", ha subrayado.

La consejera madrileña ha advertido de que esta situación es "un precio altísimo que están pagando los españoles" y ha defendido su modelo que "promueve la convivencia, la inclusión social y la integración de la población inmigrante".

"Esta región fue pionera en España con el primer Plan Regional para la Inmigración, impulsando los Centros de Participación e Integración (CEPI). Hoy, los 8 CEPI de la Comunidad de Madrid son todo un orgullo y un reflejo de lo que es Madrid, una región abierta e integradora", ha insistido.