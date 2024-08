Decenas de vecinos de Carabanchel arropan a los compañeros que han viajado a Ginebra para denunciar la falta de médicos

"Hemos iniciado una senda de trabajo con el Alto Comisionado de la ONU para los DDHH y esperemos que en breve eso empiece a dar sus frutos"



MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Decenas de vecinos de Carabanchel se han concentrado este martes frente a las puertas del Centro de Salud de Abrantes, que atiende a unas 30.000 personas de este barrio, para denunciar la falta de profesionales médicos en la Comunidad y defender la Sanidad Pública.

Con gritos de 'la Sanidad no se vende', 'recortes en Atención Primaria, salud precaria', 'recortar en Sanidad, es un acto criminal' 'es un derecho, no es un negocio' o 'nada, nada, nada, para la Privada', los congregados han recibido además a los cuatro representantes del barrio madrileño que han recorrido casi 1.500 kilómetros en bicicleta para llevar ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU la situación que vive desde hace años el Centro de Salud de Abrantes y denunciar la problemática de la Sanidad Pública en la Comunidad de Madrid por la falta de médicos.

Cuatro vecinos de Carabanchel partieron el pasado 26 de julio para recorrer a través de tres países los casi 1.500 kilómetros que separan Madrid de la ciudad suiza de Ginebra, donde además de entregar sus reivindicaciones al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han mantenido reuniones con altos funcionarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con las Misiones Permanentes de España y otros países miembros de la ONU.

Jorge Aranda y Alberto Astudillo han sido los encargados de realizar el recorrido en bicicleta, unas 15 etapas de alrededor de 100 kilómetros cada una. Otras dos personas les han acompañado durante el recorrido en furgoneta para facilitar el viaje.

Este martes han sido recibidos por sus vecinos ante el Centro de Salud de Abrantes, donde se ha vuelto a denunciar la falta de profesionales en este centro que atiende a una población de más de 30.000 personas. La dotación del mismo debería ser de 17 médicos, cuatro pediatras y 16 enfermeras para atender a una población de casi 30.000 personas, según datos de la Consejería de Sanidad consultados por Europa Press. No obstante, según los vecinos, desde 2020 el número de médicos de familia oscila entre 7 y 10, y en cuánto a pediatras, hasta 2023 hubo 3 pediatras y desde entonces sólo 2 pediatras.

En declaraciones a Europa Press Televisión, Carmen, una de las usuarias del centro, ha explicado que hace años hay "cinco médicos por la mañana y ninguno por la tarde, así como dos pediatras por la mañana o ninguno, como está ocurriendo este verano" y las citas se demoran hasta dos meses, como le ha pasado a ella la última vez. "Vienes por urgencias y es mandarte para el Hospital 12 de Octubre. Es el centro de salud que nos corresponde y no podemos acudir a otro. Llevamos así desde 2020 y la situación, lejos de solucionarse, se agrava", ha denunciado.

Los vecinos de Carabanchel llevan más de cuatro años de protestas, con más de 140 manifestaciones, entrega de miles de firmas y reclamaciones, de encierros en el centro de salud y en la Gerencia, han apelado al Defensor del Pueblo e, incluso, han interpuesto denuncias en los juzgados de guardia. El próximo 12 de septiembre, como cada jueves desde hace cuatro años, volverán a manifestarse frente al centro.

Otra usuaria, Mari Carmen, ha insistido en la falta de citas. "Llevo más de un mes intentando conseguir cita para el médico de cabecera y no hay forma de conseguirla", ha denunciando mostrando en su móvil como no es posible. "Hoy hay cuatro médicos y dos han venido para estar unas horas nada más. No tenemos pediatras. Es inadmisible; no es justo. Es mucho el sufrimiento que nos están haciendo pasar", se ha lamentado.

1.500 KILÓMETROS EN BICI

Durante el acto, los vecinos han arropado a Jorge Aranda, Rian Gómez Olmedilla y Alberto Astudillo, parte de la representación de la Asamblea Popular de Carabanchel y que han acudido este verano a la ciudad de Ginebra (Suiza) en bicicleta para "hacer saber la situación en la que se encuentra" el centro de salud de Abrantes, "zona cero del desmantelamiento de la Sanidad Pública en la Comunidad de Madrid".

En declaraciones a los medios, Jorge Aranda ha recalcado que esta iniciativa para llevar a Ginebra sus reclamaciones se produce "después de cuatro años denunciando esta situación y ante la cerrazón y la falta de soluciones por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid".

Su compañero 'ciclista' Alberto Astudillo ha indicado que Abrantes es "el reflejo de cómo está la situación de la Sanidad con mogollón de centros caídos". "En una acción que podría parecer muy cansada, pero bueno, hemos ido recibiendo apoyo de todos y cada uno de los barrios. Nos llegaban mensajes todos los días de todos los barrios y pueblos de la Comunidad de Madrid, de la zona rural. Hemos recibido mucho apoyo de cientos de personas que nos han escrito y eso ha sido lo que realmente nos ha impulsado día tras día para llegar a Ginebra", ha indicado.

Además de haberse reunido con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, con altos funcionarios de la Organización Mundial de la Salud, con las Misiones Permanentes de España y otros países miembros de la ONU, también han mantenido entrevistas con medios de comunicación, ONG's, sindicatos y asociaciones del tejido social suizo, así como miembros del Consejo de Gobierno de la ciudad de Ginebra.

Según ha explicado Rian Gómez Olmedilla, ha subrayado que las sensaciones son "positivas" y ahora se desarrollará "un trabajo conjunto". Entre otras, ha indicado, Naciones Unidas contempla, sobre todo, dos iniciativas: una son los procedimientos especiales, "que ya hemos iniciado", y otra son las EPUs (Exámen Periódico Universal), que tendrán que preparar un informe de cara a octubre.

"En el caso de EPU son recomendaciones de los países, directamente a este caso", ha explicado Gómez Olmedilla, que ha indicado que será a finales de abril del año que viene cuando España pase el examen.