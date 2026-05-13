La defensa trata de descartar la alevosía en el juicio contra el militar acusado de estrangular a su mujer

El militar acusado de estrangular a su mujer delante de sus hijos - EUROPA PRESS

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La defensa del capitán del Ejército acusado de asesinar a su mujer en noviembre de 2023 en el domicilio familiar de Puente de Vallecas ha tratado durante la prueba pericial de descartar ante el jurado popular la existencia de alevosía en la agresión mortal, lo que supone un agravante considerable de la pena a imponer.

Durante la sesión ha declarado un agente de la Brigada de Policía Científica que participó en la inspección técnico-ocular de la vivienda, explicando ante el tribunal que en el salón encontraron varios muebles desplazados, una mancha rojiza compatible con sangre y una tuerca perteneciente a un pendiente.

Además, detalló que en una pared azul de la vivienda se recogieron muestras mediante torunda con restos hemáticos y que también aparecieron restos de pintura desprendidos junto al rodapié, compatibles con un posible golpe contra la pared durante un forcejeo.

Los investigadores tomaron igualmente muestras en las uñas de la víctima para tratar de determinar si intentó defenderse durante la agresión. Según expuso el agente, el objetivo era localizar posibles restos biológicos que ayudaran a reconstruir "qué pasó en esos momentos".

En la sesión también se ha puesto de relieve que el acusado presentaba rasguños en el brazo izquierdo cuando fue examinado tras los hechos, un elemento que las acusaciones consideran compatible con un intento de defensa de la víctima.

La defensa, sin embargo, trata de sostener que no existió alevosía en el crimen, una circunstancia que resultaría clave para la calificación de asesinato. En esa línea, las preguntas formuladas durante la vista buscaron apuntar a la posibilidad de un enfrentamiento previo o un forcejeo que descartaría un ataque sorpresivo o completamente indefenso.

La jornada incluyó además la comparecencia de profesionales que asistieron a la autopsia de la víctima, dentro de una fase del juicio centrada en la reconstrucción técnica de la agresión y de los instantes previos a la muerte de la enfermera.

En sesiones anteriores, la psicóloga del Summa 112 que atendió a los hijos de la pareja declaró que los menores, de 2 y 3 años, sufren un fuerte impacto emocional tras haber presenciado la agresión. La especialista relató que la hija explicó de manera espontánea que había visto a "papá con un collar", en referencia al estrangulamiento de su madre.

Asimismo, los sanitarios del Summa negaron que existiera un retraso en la llegada de los servicios de emergencia, como sostiene la defensa, y aseguraron que acudieron al domicilio apenas unos minutos después de la llamada al 112.

El capitán del Ejército de Tierra permanece en prisión provisional desde noviembre de 2023 y se enfrenta a peticiones de hasta 27 años de cárcel.