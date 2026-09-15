El delegado acusa a la Comunidad de querer "retirar el derecho a voto" a 400.000 españoles al alegar la 'ley de nietos'

Archivo - El delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ofrece declaraciones a los medios tras reunirse con los alcaldes de los municipios afectados por los incendios, a 6 de agosto de 2026, en Madrid (España). El delegad - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha acusado este martes a la Comunidad de Madrid de buscar que la Justicia le "retire el derecho a voto" a 400.000 españoles con sus alegaciones contra la Ley de Memoria Democrática, conocida como 'ley de nietos', si bien espera que finalmente "prevalezca el derecho fundamental al voto".

"Andan continuamente desde la Comunidad de Madrid cacareando con la convocatoria electoral, pero qué miedo le tienen al voto. Parece que le tienen miedo al voto cuando lo que van a hacer, o lo que pretenden hacer, es propiciar que la Justicia le retire un derecho fundamental a 400.000 españoles", ha manifestado.

Sin embargo, en declaraciones a la prensa, Martín se ha mostrado confiando en que finalmente la Justicia "adopte la decisión que corresponde" y "prevalezca el derecho fundamental al voto" de unas personas que ya pudieron votar en 2023 una vez que la Ley de Memoria Democrática entró en vigor el año anterior.

Finalmente, el delegado del Gobierno ha hecho un llamamiento al Partido Popular para que esté "más tranquilo" y le tenga "más respeto a la democracia".