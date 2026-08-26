El delegado cree que ni los votantes del PP "pueden tragar" con las explicaciones dadas por Ayuso sobre el ático

El delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ofrece declaraciones a los medios tras reunirse con los alcaldes de los municipios afectados por los incendios, a 6 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha sostenido este miércoles que las explicaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la compra del ático de Chamberí son, a su juicio, "mentiras tan descaradas" que resultan inasumibles "por muy votante del PP que se sea".

"Por muy votante del PP que se sea, no hay ciudadano de la Comunidad de Madrid que pueda tragar con las mentiras tan descaradas que nos está profiriendo día tras día alrededor de este asunto la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha afirmado Martín en declaraciones a los medios desde San Sebastián de los Reyes.

El delegado se ha pronunciado así sobre el ático adquirido por el Ejecutivo autonómico situado en el paseo del General Martínez Campos que Planifica Madrid ha sacado a la venta posteriormente por un precio de salida de 6,7 millones de euros --junto a otros cuatro inmuebles ubicados en la Gran Vía-- para "ayudar en la reconstrucción" tras el gran incendio en la Sierra Oeste.

Según explicó el Gobierno regional, estaba previsto que el inmueble sirviera como despacho temporal de Ayuso durante unas obras en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia autonómica.

Martín rechaza las justificaciones ofrecidas desde el Ejecutivo autonómico y ha tildado la operación de "verdaderamente lamentable" y "grave", por lo que ha reclamado la disolución del Ejecutivo regional.

Este ático en Chamberí ha sido fuertemente criticado por la izquierda, que lo ha llevado a los tribunales y ha pedido la dimisión de la presidenta acusándola de buscar con esta compra tener una "vivienda oficial".

Mientras, el Gobierno regional mantiene que ya ha ofrecido las explicaciones sobre la operación y rechaza que el inmueble estuviera destinado al uso personal de Ayuso. La propia presidenta ha censurado los intentos de la oposición de "azuzar y enredar" vinculando la compra con una vivienda para su uso personal.

Al respecto, Ayuso ha negado en reiteradas ocasiones este supuesto y afirma que sería "poco inteligente" que le buscaran una casa que no podría "esconder" y afirma que con este ático ha habido una intención de "hacer daño". "Está a la venta. Chao, pescao", zanjó.

De su lado, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha solicitado comparecer a petición propia ante el Pleno de la Asamblea de Madrid para informar sobre la gestión patrimonial de Planifica Madrid.