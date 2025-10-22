Delegado defiende ante Comunidad la validez de declarar Real Casa de Correos Lugar de Memoria: "Miente o no se entera"

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha defendido al validez en tiempo y forma de la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática, y ha señalado que el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, "miente o no se entera" al denunciar que está fuera de plazo.

García Martín ha adelantado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que la Comunidad de Madrid va a presentar un recurso administrativo ante la Audiencia Nacional por esta decisión "arbitraria y sectaria" y además ha señalado que el expediente sobre este inmueble "ha caducado porque ha pasado más de un año desde su incoación" y hasta la publicación de esta decisión.

Ante estas declaraciones, Martín ha recriminado al consejero que "miente o no se entera, seguramente las dos cosas", y ha asegurado que es algo que "suele pasar" con el Gobierno de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. Sobre la caducidad del procedimiento, el delegado ha señalado que es "plenamente válido" y que caducaría el 24 de octubre, según el BOE.

"Insto al señor García a rectificar y pedir disculpas, porque siempre tiene esas expresiones faltonas tan propias de la casa que creo que están fuera de ligar, y en este caso, una vez más, fruto de la mentira o de la incapacidad", ha aseverado Martín, en declaraciones a los medios de comunicación con motivo del minuto de silencio por el último caso de violencia de género en la capital.

"REIVINDICACIÓN DE LA DIGNIDAD"

Más allá de las críticas al portavoz del Gobierno regional, Martín ha destacado que la decisión del Ejecutivo central es "un paso importante" --al que se sumarán otras decisiones que se darán "en los próximos días"--, que sirve como "reivindicación de la dignidad, del recuerdo de la memoria y de la Justicia".

"No puedo entender ese miedo, ese temor a la memoria que tiene la señora Díaz Ayuso. Solo puede tener miedo a la memoria quien teme algo de ella. Le insto a que explique qué es lo que teme de la memoria", ha declarado Martín, quien aboga por usar la memoria democráctica como herramienta de educación para las próximas generaciones.

Así, ha remachado que la declaración como Lugar de Memoria Democrática de la actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, antigua dirección general de seguridad en los tiempos del franquismo es una decisión que cumple con las demandas de las personas que allí sufrieron "torturas", "represión" y "mucho sufrimiento".

El Gobierno central ha declarado la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol de Madrid como Lugar de Memoria Democrática por el papel que desempeño durante la dictadura franquista siendo la Dirección General de Seguridad, donde se produjeron torturas "por motivos políticos e ideológicos" a opositores al régimen.