El delegado del Gobierno acusa a Ayuso de "entorpecer el progreso" por su postura sobre el aborto

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien ha acusado de "entorpecer el progreso" por su negativa a elaborar un registro de objetores al aborto y su recomendación de que las mujeres se vayan "a otro lado a abortar".

"Las mujeres no se van a tener que ir a ningún otro sitio, la que sí que se tendrá que ir a algún otro sitio es la señora Díaz Ayuso, y en particular a su casa, para dejar de seguir entorpeciendo el progreso y contaminando la convivencia en Madrid", ha aseverado Martín ante los medios de comunicación durante el acto de la Patrona de la Guardia Civil en el acuartelamiento de Batalla del Salado.

Así, Martín ha aprovechado la ocasión para defender el avance en materia de derechos y libertades conseguido en España en los últimos años, y especialmente para las mujeres y "siempre con la resistencia de las derechas". "No vamos a permitir ni un solo paso atrás", ha subrayado el delegado del Gobierno, respondiendo así a las declaraciones de la presidenta regional.

Ayuso se manifestó el jueves en la Asamblea de Madrid en contra de realizar un registro de objetores al aborto al considerar que "pone en peligro" varios textos legales y en última instancia sería una suerte de "lista negra de médicos". "No se va a señalar a nadie en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar", remachó la presidenta regional.