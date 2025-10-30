El delegado del Gobierno asegura que los procesos de repatriación de migrantes se desarrollan conforme a la ley

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Madrid en rechazado las críticas de la Comunidad de Madrid ante una supuesta "inacción" respecto a la gestión de los menores migrantes no acompañados en la región, y ha defendido que los procesos de repatriación avanzan "conforme a los plazos, fases y garantías que establece la normativa vigente".

El delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha trasladado esta postura en una misiva remitida a la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, en la que respondía a las críticas del Gobierno regional, que le acusa de "no hacer absolutamente nada" con los expedientes de menores no acompañados.

Martín ha aprovechado esta carta para informar a Dávila del "goteo de propuestas de repatriación formuladas por la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad", las primeras de ellas a finales del pasado mes de marzo, y las más recientes hace poco más de un mes, según han relatado fuentes de la Delegación del Gobierno.

Así, el delegado ha justificado el trabajo de la institución que encabeza y ha señalado que ha actuado "conforme a lo dispuesto" en los artículos 167 y siguientes del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, que en ningún caso contempla "una cronología para la solicitud de los referidos informes" que siempre deben ir guiados por el principio del interés superior del menor.

Martín ha aseverado que en ningún caso se puede afirmar que los procesos de repatriación se encuentren "paralizados" ni que exista "inacción" por parte del Gobierno, si no que se está obrando según recoge la citada Ley Orgánica.

"Se están desarrollando conforme a los plazos, fases y garantías que establece la normativa vigente, la cual, como bien conoce, exige la realización previa de una serie de actuaciones antes de la decisión sobre la incoación formal del expediente", ha remachado Martín, que anima al Gobierno regional a que asuma sus competencias y que "menos señalar y mejor atender a los menores".

En cuanto al procedimiento, Martín ha señalado que la documentación de los menores "obra en poder de la Brigada de Extranjería y Fronteras", y que la información requerida se proporcionaría en todo caso "en el transcurso de la fase de alegaciones", según indica la mencionada Ley Orgánica 4/2000.

"En todo caso, esta fase deberá tener lugar tras la petición de informe a las representaciones diplomáticas competentes, procediendo a solicitar informe a las mismas, a través de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras", remachan las citadas fuentes.