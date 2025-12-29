El delegado del Gobierno insiste al PP en que deje el "simplismo" y cuantifica en un 11% más los policías desde 2018

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, durante el acto de conmemoración del 47º aniversario de la Constitución Española - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha contestado a la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, que dejen en el PP "el simplismo y el populismo", para cuantificar en un 11% más los policías en la región desde 2018.

"Si no es capaz de mantener la seguridad y que no se produzcan estas situaciones en la ciudad de Madrid lo mejor que puede hacer es dimitir", ha contestado la vicealcaldesa a Martín por unas declaraciones previas.

La delegada ha reprochado en rueda de prensa a Martín su "dejación de funciones". "Madrid es una de las ciudades más seguras del mundo pero hay ciertos delitos que se están incrementando y el máximo responsable de la seguridad ciudadana en nuestra ciudad es el delegado del Gobierno", ha expuesto.

El delegado ha contestado que la de seguridad "debe ser una política seria y responsable". "Eso es lo que les exijo a los dirigentes del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, que abandonen de una vez el simplismo y el populismo en sus mensajes, llegando a decir que la Comunidad de Madrid es más segura que nunca a la vez que están pidiendo la dimisión del máximo responsable de la seguridad en la Comunidad de Madrid. No tiene ningún sentido", ha replicado.

Martín ha remarcado que la Comunidad de Madrid "cada vez es una región segura en la que, por supuesto, suceden hechos" que lamentan, condenan y contra los que luchan "desde la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", una profesionalidad que ha querido reconocer expresamente.

Los policías "se encuentran en estos momentos en el máximo histórico de efectivos en la Comunidad de Madrid habiendo crecido por encima del crecimiento poblacional". "La tasa de policías por cada mil habitantes en Madrid es superior ahora de la que teníamos en 2018", ha contestado a la vicealcaldesa, para asegurar que "hay 2.100 policías más en la Comunidad de Madrid, un 11% más de los que había en 2018".

"Vamos a seguir trabajando con la máxima convicción, con el máximo coraje en favor de la seguridad, de la convivencia y también de la colaboración interinstitucional a ver si por una vez nos encontramos del otro lado la mano tendida por parte de los responsables del PP de la Comunidad de Madrid", ha lanzado.