Las demandas de disolución matrimonial caen un 21% en la región de Madrid durante el segundo trimestre

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) - El número de demandas de disoluciones matrimoniales, nulidades, separaciones y divorcios se situó durante el segundo trimestre en la Comunidad de Madrid en 2.569, cifra que supone un descenso del 21% respecto al mismo trimestre de 2024, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

En el segundo trimestre de 2025, todos los tipos de demandas de disolución matrimonial --tanto separaciones como divorcios consensuados y no consensuados-- se redujeron con respecto al mismo periodo del año anterior.

Así, se registraron 1.005 demandas de divorcio no consensuado, lo que equivale a un decremento interanual del 23,16 por ciento. De la misma forma, se presentaron 25 separaciones no consensuadas, cifra que supone un 45,65% menos.

Las demandas de divorcio consensuado, que sumaron 1.472 en el periodo analizado, bajaron un 19%, mientras que las separaciones consensuadas, que fueron 66, disminuyeron un 17,5% respecto al segundo trimestre de 2024. Entre abril y junio de este año se presentó una demanda de nulidad, por las dos presentadas en el mismo periodo de 2024.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial con la población a 1 de enero de 2025, se comprueba que el mayor número de demandas por cada 100.000 habitantes se dio en la Región de Murcia, con 54,9; seguida de Baleares, con 52,2 y Comunidad Valenciana, con 52,1.

Los valores más bajos se produjeron en La Rioja, con 33,3 por cada 100.000 habitantes; Comunidad de Madrid, con 36,7 y Castilla y León, con 38,6. La media nacional se situó en el segundo trimestre de este año en 43,9 demandas por cada 100.000 habitantes, 8,8 puntos más baja que en el mismo periodo de 2024.

MODIFICACIÓN DE MEDIDAS EN PROCESOS DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO

En este periodo se presentaron 340 demandas de modificación de medidas consensuadas, un 9,57% menos que en el segundo trimestre de 2024. Las demandas de modificación de medidas no consensuadas, 1.055, tuvieron una variación interanual a la baja del 10,8 por ciento.

Las modificaciones de la guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales menores o con discapacidad con medidas de apoyo de progenitores consensuadas, 595, disminuyeron un 14,5%, mientras que las no consensuadas, 848, lo hicieron en un 21,8%.