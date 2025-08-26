Desarrollan una 'nariz electrónica' capaz de detectar olores con una precisión sin precedentes

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Madrileño de Estudios Avanzados IMDEA Nanociencia y la Università Cattolica del Sacro Cuore de Milán han desarrollado una 'nariz electrónica' capaz de detectar olores con una precisión sin precedentes para distinguir compuestos orgánicos volátiles y es capaz de percibir gases como el amoníaco, el dióxido de nitrógeno o vapores de acetona.

En concreto, se trata de unos sensores de gases que se comportan como un sistema olfativo artificial capaz de identificar de forma selectiva compuestos específicos, a pesar de la presencia de potenciales interferencias.

Están basados en nanotubos de carbono de pared única, unos materiales ideales para la detección gracias a su gran superficie. No obstante, su extrema sensibilidad conlleva una desventaja, su baja selectividad. Para solucionarlo, los investigadores han recubierto los nanotubos con moléculas en forma de anillo, lo que mejora su capacidad de discriminar entre distintos compuestos químicos.

De esta forma, por ejemplo, el amoníaco se distinguió con éxito entre una amplia gama de otros vapores. Una de las capas sensoras mostró incluso una sensibilidad hasta diez veces mayor y tiempos de respuesta más rápidos, simplemente reduciendo el grosor de la película, ha apuntado el Gobierno regional en un comunicado.

La investigación, publicada en la revista Journal of the American Chemical Society, demuestra el poder de los sensores para la detección compleja de gases y destaca su capacidad de personalización.

De esta forma se pueden ajustar con precisión las propiedades del sensor, abriendo una nueva frontera en el diseño de narices electrónicas inteligentes, selectivas y escalables.