Desarticulada en Madrid una red dedicada a matricular en España vehículos robados en Marruecos

Desarticulada una trama dedicada a matricular en España vehículos robados en Marruecos - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han desarticulado una trama dedicada a matricular en España vehículos previamente robados en Marruecos, un operativo que se ha saldado con dos personas detenidas y otras dos investigadas.

La investigación culminó el pasado mes de junio con la detección de siete vehículos matriculados fraudulentamente y un vehículo recuperado, según han informado a Europa Press fuentes de este Cuerpo policial.

El operativo se puso en marcha después de que agentes de la Comisaría de Carabanchel detectaran un vehículo con matrícula caducada. En la guantera del mismo, además, se localizó diferente documentación extranjera de otros vehículos.

Tras poner los hechos en conocimiento de la Comisaría de Coordinación Judicial se logró comprobar que tanto la documentación como la contraseña de homologación era falsa. Dos personas han sido detenidas y otras dos figuran como investigadas en el marco de este operativo.