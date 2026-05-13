Desarticulado un grupo criminal que robaba vehículos en la Comunidad de Madrid para desguazarlos y vender sus piezas

Agentes de la Guardia Civil en una chatarrería - GUARDIA CIVIL

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha logrado desarticular un grupo criminal compuesto por 15 personas que operaba en la Comunidad de Madrid y que se dedicaba a la sustracción de vehículos para posteriormente desguazarlos y vender sus piezas fuera de España.

A los detenidos se les acusa de su presunta participación en delitos de sustracción de vehículos de motor, de pertenencia a grupo criminal, así como por daños y receptación. Se estima que podrían haber robado coches por valor de medio millón de euros, y se investiga su posible implicación en otros 30 hechos delictivos.

La investigación comenzó a principios del año pasado, cuando los agentes tuvieron conocimiento de una nave en la localidad madrileña de Colmenar de Oreja donde se estarían desguazando vehículos posiblemente robados, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

El algunos casos, los vehículos habían sido incluso utilizados por otros grupos criminales para cometer hechos delictivos, y posteriormente los trasladaban a la citada nave con el objetivo de deshacerse de ellos.

Las pesquisas han logrado aclarar que los ahora detenidos sustraían los vehículos principalmente en la Comunidad de Madrid y los trasladaban a la finca de Colmenar de Oreja. Una vez desguazados, trasladaban las piezas a una nave en Camarma de Esteruelas, desde donde se introducían en camiones para darles salida fuera de España.

También se ha conseguido ubicar dos chatarrerías situadas en la región en las que se receptaba una parte de las piezas. Además, durante la operación, la Guardia Civil llegó a intervenir un camión con matrícula polaca en cuyo interior había componentes y piezas.

Así, tras autorización judicial, la Guardia Civil llevó a cabo dos entradas y registros en ambas localidades, donde se intervinieron cinco vehículos desguazados, diferentes componentes de otros 14 coches, un arma corta, un machete y más de 1.200 euros en efectivo.