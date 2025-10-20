Desmantelada en Latina una clínica dental ilegal con trabajadores sin titulación

Se acusa a los trabajadores de intrusismo profesional y delito contra la salud pública, y a la dueña y el encargado de contabilidad de delito de estafa

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado en el distrito madrileño de Latina una clínica dental ilegal en la que los trabajadores operaban sin la titulación perceptiva y anunciaban sus servicios en redes sociales, ofreciendo un precio muy por debajo del real de mercado, atrayendo así a una gran cantidad de clientes.

En total han sido detenidos dos falsos odontólogos a los que se les imputan los delitos de intrusismo profesional y contra la salud pública, mientras que a la dueña de la clínica y el encargado de contabilidad se les acusa también de posibles delitos de estafa y colaboración con los detenidos, según ha informado la Policía en un comunicado.

La investigación arrancó a finales del pasado mes de junio, cuando se realizó una inspección con la participación del Área de Inspección de Centros Sanitarios de la Comunidad de Madrid. En aquel momento tan solo se localizó a personal de limpieza en el interior de la clínica, el cual más tarde se descubrió que en realidad eran los odontólogos que trabajaban sin licencia "a una gran cantidad de clientes".

A finales de julio se realizó una nueva inspección en la que finalmente se detectó la actividad ilegal que realizaban en la clínica, identificando además a una posible víctima que manifestaba que le habían realizado un ajuste de la ortodoncia y a la vez reclamaba un pago de una tercera persona que ascendía a 10.000 euros por un procedimiento que no había recibido.

Los investigadores constataron que en la clínica se realizaban tratamientos propios de odontología tales como extracciones o reparaciones, con suministro de anestésicos locales, lo que suponía un riesgo para la salud pública provocando a una de las pacientes una grave infección bucal por la que tuvo que recibir asistencia sanitaria posterior.

Tras diversas gestiones se pudo comprobar que los dos supuestos odontólogos no podían ejercer, ya que uno de ellos no tenía titulación expedida en ningún país y el otro no la tenía homologada en España. Ambos fueron detenidos como presuntos responsables de un delito de intrusismo profesional, contra la salud pública e infracción a la Ley de Extranjería.