Desmantelado un taller clandestino en Madrid que despiezaba motocicletas sustraídas

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha logrado desmantelar un taller en el distrito madrileño de Salamanca en el que se despiezaban motocicletas sustraídas para vender luego sus componentes como si pertenecieran a vehículos siniestrados.

Las investigaciones de la denominada 'operación Ghost Motor' arrancaron el 19 de mayo y culminaron el pasado 6 de octubre con la detención de dos personas en el taller acusadas de robo con fuerza de los vehículos, según han informado desde la Policía Municipal.

En concreto, se trata de un taller clandestino donde recepcionaban motocicletas sustraídas y tras despiezarlas, sobre todo los motores, incorporaban esos componentes a otras motos en reparación. Las pesquisas han corrido a cuenta de la Comisaría de Coordinación Judicial del Distrito madrileño de Salamanca.

En el taller había un cuarto oculto con un panel de cartón y yeso --así como dos fosos bajo tablones de madera-- donde los agentes de la Policía Municipal encontraron otras cinco motocicletas robadas y preparadas para ser despiezadas, así como diez motores vinculados a motos que figuraban en el registro como sustraídas.