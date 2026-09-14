Detenido con 800 gramos de drogas en Carabanchel tras localizar una furgoneta en la acera, sin seguro ni ITV

Material incautado - POLICÍA MUNICIPAL

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal han detenido a un hombre en Carabanchel con 800 gramos de diferentes tipos de drogas tras haber localizado su furgoneta aparcada en la acera, sin seguro y sin la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

Los hechos ocurrieron el pasado día 6 de septiembre cuado sobre las 23.30 horas se recibió un aviso por la presencia de un vehículo estacionado en la acera en la calle Tribaldos, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

Cuando los agentes se desplazaron al lugar comprobaron que se trataba de una furgoneta modelo Renault Master que carecía de seguro y de ITV. Cuando el dueño del vehículo, que se encontraba en una cafetería cercana, se personó en el lugar, los efectivos comprobaron que tenía restos de una sustancia blanca y polvorienta en la nariz.

Tras hablar con los agentes, volvió a entrar en el local y, una vez dentro, trató de huir contratando los servicios de un Vehículo de Transporte con Conductor (VTC), aunque finalmente no lo logró.

Al ser cacheado, los agentes comprobaron que portaba una bolsa con ketamina de 3,7 gramos. En el registro de la furgoneta, además, dentro de una mochila negra con su documentación, localizaron más de 800 gramos de hachís, repartidos en ocho paquetes, y de marihuana, distribuidos en dos bolsas.

El arrestado es de nacionalidad española pero nacido en Colombia en 1991, han apuntado a Europa Press las citadas fuentes policiales.