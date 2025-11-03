Detenido tras discutir y amenazar con un machete al entrenador de su hijo en un campo de futbol en Hortaleza

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un varón que mantuvo una fuerte discusión con el entrenador del equipo de fútbol de su hijo, alegando que este no salía a jugar. - POLICÍA NACIONAL

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado de la detención de un varón de 51 años en el distrito madrileño de Hortaleza por amenazar con un machete al entrenador del equipo de fútbol de su hijo en medio de una discusión por no sacar al campo al menor.

Los hechos se produjeron este domingo, cuando asistentes al partido llamaron al 091 alertando de que el hombre había empuñado el machete en actitud violenta, según han informado fuentes policiales a Europa Press.

Tras la llamada, agentes pertenecientes al Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) identificaron a un hombre que portaba en el interior de su vehículo un machete de más de 63 centímetros de longitud, siendo su hoja de más de 45 centímetros.

Como consecuencia de los hechos, el hombre fue detenido como presunto responsable de un delito de tenencia ilícita de arma prohibida y fue puesto a disposición judicial.