Detenido un hombre que protestaba frente a la sede del PSOE en Ferraz tras negarse a moverse a la acera de en frente

Actualizado 03/01/2020 15:08:19 CET

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este viernes a las 9.30 horas a un hombre que se manifestaba frente a la sede del PSOE en Ferraz, tras instarle los agentes a que continuase con sus reivindicaciones en la acera de en frente por cuestiones de seguridad, ya que se esperaba la inminente llegada de varios miembros del Ejecutivo en funciones.

Según ha explicado a Europa Press un portavoz de la Policía Nacional, el hombre se negó a cruzar la calle en varias ocasiones por lo que finalmente se le detuvo por resistencia y desobediencia. Ha sido trasladado a la comisaría del distrito de Moncloa.

El detenido, un español de 57 años, se llevaba un megáfono y una pancarta en la que se podía leer 'Mi patria. Jamás mi corazón dejará de gritar. Te quiero España. Feliz año 2020'. Ante las peticiones de los agentes de que cruzase la acera ha exclamado que su derecho "no tiene ninguna limitación" y que es su "derecho constitucional". "Que no me voy, que no me voy he dicho, que no me da la gana", ha gritado mientras forcejeaba con los policía e intentaba volver junto a su pancarta.

Este viernes se ha celebrado en Ferraz la ejecutiva del PSOE que ha ratificado el acuerdo con ERC para la investidura del actual presidente en funciones y candidato socialista, Pedro Sánchez.