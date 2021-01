Detenido un hombre por robar en domicilios haciéndose pasar por un operario de electricidad en Leganés

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional han detenido a un hombre por cometer nueve robos en diferentes domicilios de Leganés haciéndose pasar por un operario de empresas de electricidad y en los que robaba joyas y dinero en efectivo, según ha informado el cuerpo en un comunicado.

Así, los hurtos se cometían por la mañana y estaban dirigidos a personas vulnerables, ganándose su confianza para que les permitieran el acceso a la vivienda. Las investigaciones se iniciaron en el mes de agosto cuando se detectó un aumento destacable de robos en el interior de domicilios.

Las pesquisas revelaron que los robos se realizaban siguiendo un patrón común, con dos hombres, bajo la apariencia de operarios de empresas de suministros de electricidad, que accedían al interior de los inmuebles de edades comprendidas entre los 70 y los 90 años para sustraer efectos de valor.

Una vez en el interior de las viviendas, la Policía Nacional ha señalado que "empleaban argucias" para conseguir canalizar la atención de los propietarios en una zona determinada de la casa, mientras simultáneamente accedían al resto de habitaciones para sustraer joyas y dinero en efectivo.

Tras las indagaciones llevadas a cabo, los agentes lograron identificar a los dos hombres y uno de ellos se encuentra en prisión cumpliendo condena por hechos de similares características.

La Policía Nacional ha reiterado la importancia de no permitir el acceso al domicilio de personal de servicios de suministros si la persona no lo ha solicitado y ha recordado que las revisiones siempre se anuncian y que no se proporcionen datos personales.