Detenido un tercer hombre como presunto autor de un homicidio en Puente de Vallecas

Archivo - Un coche de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un tercer varón, un joven de 20 años español, como presunto responsable del homicidio acaecido el pasado día 25 de diciembre en la calle Lagartera del distrito madrileño de Puente de Vallecas, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

El Grupo VI de Homicidios se hizo cargo de la investigación que inicialmente se saldó con la detención de dos varones. Avanzadas las pesquisas, los agentes lograron identificar y localizar a un tercer individuo partícipe de la agresión.

Por estos hechos, el pasado 29 de diciembre ha sido detenido este último autor como presunto responsable de un delito de homicidio, pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial.